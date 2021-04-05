Памятник украинским добровольцам разрисовали вандалы на Луганщине
Понедельник, 5 апреля 2021, 16:42
На Луганщине в Лисичанске разрисовали памятник "Героям-добровольцам", написав на нем "Ленин".
Источник: сообщение начальника Отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяны Погукай в Facebook
Детали: Разрисованный памятник располагается на улице Красной, в районе Дворца культуры.
Дословно: "Правоохранителями принимаются меры по установлению обстоятельств происшествия и лица, имеющей отношение к ее совершения".