Памятник украинским добровольцам разрисовали вандалы на Луганщине

На Луганщине в Лисичанске разрисовали памятник "Героям-добровольцам", написав на нем "Ленин".

Источник: сообщение начальника Отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяны Погукай в Facebook

Детали: Разрисованный памятник располагается на улице Красной, в районе Дворца культуры.

Дословно: "Правоохранителями принимаются меры по установлению обстоятельств происшествия и лица, имеющей отношение к ее совершения".