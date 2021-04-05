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Памятник украинским добровольцам разрисовали вандалы на Луганщине

Понедельник, 5 апреля 2021, 16:42
Памятник украинским добровольцам разрисовали вандалы на Луганщине

На Луганщине в Лисичанске разрисовали памятник "Героям-добровольцам", написав на нем "Ленин".

Источник: сообщение начальника Отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяны Погукай в Facebook

Детали: Разрисованный памятник располагается на улице Красной, в районе Дворца культуры.

Дословно: "Правоохранителями принимаются меры по установлению обстоятельств происшествия и лица, имеющей отношение к ее совершения".

Темы: Донбассволонтеры
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