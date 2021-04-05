Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Памятник украинским добровольцам разрисовали вандалы на Луганщине

Понедельник, 5 апреля 2021, 16:42

На Луганщине в Лисичанске разрисовали памятник "Героям-добровольцам", написав на нем "Ленин".

Источник: сообщение начальника Отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяны Погукай в Facebook

Детали: Разрисованный памятник располагается на улице Красной, в районе Дворца культуры.

Дословно: "Правоохранителями принимаются меры по установлению обстоятельств происшествия и лица, имеющей отношение к ее совершения".

Темы: Донбассволонтеры


powered by lun.ua
Главное сегодня

ЦИК признала состоявшимися выборы на округе, где победил Вирастюк

Суд постановил, что плагиат в работах Шкарлета искали незаконно

фотоВ Крым перебрасывают псковских десантников, которые воевали на Донбассе – расследователи

Антимонопольный комитет оштрафовал Google на миллион

Данилов объяснил, почему говорить "Донбасс" - некорректно

МОЗ ждет вакцину из Южной Кореи для второй дозы уже привитым против COVID

Все новости...
Донбасс
В Крым перебрасывают псковских десантников, которые воевали на Донбассе – расследователи
Оккупанты накрыли огнем Южное
Оккупанты на Донбассе запустили игрушечный самолет со взрывчаткой
Последние новости
17:25
ВидеоВпервые в истории корабль Crew Dragon повторно пристыковался к МКС
17:24
инфографикаВ марте дефицит Пенсионного фонда достиг 3 миллиардов
17:24
ЦИК признала состоявшимися выборы на округе, где победил Вирастюк
17:22
Путин подписал закон о праве быть президентом еще два срока
17:21
Спасатели предупредили об ухудшении погоды
16:43
Суд постановил, что плагиат в работах Шкарлета искали незаконно
16:43
Минфин повысил прогноз выплат по госдолгу в 3 квартале на 1,5 млрд
16:42
фотоПамятник украинским добровольцам разрисовали вандалы на Луганщине
16:40
Украинский рынок слияний и поглощений за год упал на 62% – исследование
16:32
фотоДвое россиян в центре Киева избили молодого украинца: изображали борцов за трезвость
Все новости...