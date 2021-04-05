Германия: преемник Меркель призвал к жесткому локдауну

Новый лидер "Христианского демократического союза", премьер земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет высказался за жесткие карантинные ограничения в Германии, чтобы остановить новую волну эпидемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В комментарии СМИ во время поездки в прививочный центр в Аахене Армин Лашет заявил, что Германии стоит применить жесткие ограничения времени, когда начнет ощущаться влияние кампании вакцинации.

"Мы уже очень близко к цели. На эти последние несколько метров нам нужны дополнительные усилия, и именно к этому я сейчас призываю", - сказал он.

По его мнению, в стране нужно усилить ограничения на частные контакты, чему может помочь ночной комендантский час, и перевести еще больше людей на дистанционную работу.

Он высказался за то, чтобы следующую встречу премьеров и федерального правительства, на которой должны обсуждать эпидемическую ситуацию и следующие решения, перенесли с 12 апреля на текущую неделю.

По словам министра здравоохранения Йенса Шпана, в начале мая прививки от коронавируса получат уже 20% населения Германии.

Перед этим призывы к жесткому карантину звучали от премьера Баварии Маркуса Зёдера, потенциального претендента на пост канцлера Германии - и вероятного конкурента Армина Лашета.

Сам Армин Лашет подвергся критике со стороны Ангелы Меркель из-за того, что не спешил с жесткими карантинными ограничениями в своей земле Северный Рейн-Вестфалия.