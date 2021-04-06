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В Европе продолжаются масштабные учения под руководством НАТО: 28 тысяч военных из 26 стран

Вторник, 6 апреля 2021, 11:28
В Европе продолжаются масштабные учения под руководством НАТО: 28 тысяч военных из 26 стран
Скриншот из видео twitter.com/USArmy

Масштабные военные учения под руководством США и НАТО DefenderEurope21 (защитник Европы – ред.) проходят по всей Европе; они будут продолжаться до июня.

Источник: Посольство США в Киеве и Миссия США в НАТО в Twitter, Европейская армия США

Дословно Посольство: "Военные учения DefenderEurope21 начались в прошлом месяце по всей Европе и продлятся до июня". 

 
Скриншот из видео twitter.com/USArmy

Детали: В учениях примут участие более 28 000 военных из 26 стран. Тренировка пройдут на более чем 30 полигонах в десятке стран Европы.

В этом году программа DefenderEurope21 будет включать значительное участие ВВС США и ВМС США, будут привлечены средства противовоздушной и противоракетной обороны, активы бригад содействия Силам безопасности армии США и недавно восстановленный V корпус.

 
Фото twitter.com/USNATO

Учения будут проходить на ключевых наземных и морских путях, соединяющих Европу, Азию и Африку.

Сообщается, что в апреле подразделения, участвующие в учениях, будут собирать армейский запас на территории Германии, Италии и Нидерландов.

Основная часть учебных мероприятий пройдет в мае. Завершится DefenderEurope21 в июне передислокацией сил и техники, базирующихся в США.

План учений:

  • В начале – середине мая отработают воздушно-десантные операции в Эстонии, Болгарии и Румынии (в учениях примет участие более 7000 военнослужащих из 11 стран).
  • В середине мая – начале июня более 5000 военнослужащих из 8 стран распределятся на 31 полигоне в 12 различных странах для проведения учений по огневой подготовке. Также состоится совместная логистическая операция на суше.
  • В это же время более 13 000 военнослужащих из 19 стран будут проводить огневые, противовоздушные и противоракетные оборонительные операции, а также отработают широкомасштабную медицинскую эвакуацию.
  • В июне примерно 2000 военных отработают руководство многонациональными сухопутными войсками в совместных и комбинированных учебных условиях, поддерживая при этом реальные операции в 104 странах на двух континентах.
  • В середине мая – начале июня Африканское командование вооружённых сил США проведет учения с участием 5000 военнослужащих из примерно 24 стран по медицинской готовности, боевой стрельбе, а также учения воздушных, морских и передовых командных пунктов. Учения будут проходить преимущественно в Марокко.

Украинская правда

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Темы: НАТОЕвропаВооруженные силыСША
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