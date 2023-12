В Европе продолжаются масштабные учения под руководством НАТО: 28 тысяч военных из 26 стран

Масштабные военные учения под руководством США и НАТО DefenderEurope21 (защитник Европы – ред.) проходят по всей Европе; они будут продолжаться до июня.

Источник: Посольство США в Киеве и Миссия США в НАТО в Twitter, Европейская армия США

Дословно Посольство: "Военные учения DefenderEurope21 начались в прошлом месяце по всей Европе и продлятся до июня".

Детали: В учениях примут участие более 28 000 военных из 26 стран. Тренировка пройдут на более чем 30 полигонах в десятке стран Европы.

В этом году программа DefenderEurope21 будет включать значительное участие ВВС США и ВМС США, будут привлечены средства противовоздушной и противоракетной обороны, активы бригад содействия Силам безопасности армии США и недавно восстановленный V корпус.

Учения будут проходить на ключевых наземных и морских путях, соединяющих Европу, Азию и Африку.

Сообщается, что в апреле подразделения, участвующие в учениях, будут собирать армейский запас на территории Германии, Италии и Нидерландов.

Soldiers in Europe are about to get that work in!#DEFENDEREurope 21 is a large-scale #USArmy-led exercise designed to build readiness and interoperability between U.S., @NATO allies, and partner militaries.



Check out the 🎥 to learn more!#DefenderEurope21 | #Readiness pic.twitter.com/DFP53YwpoF