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Война на Донбассе: 14 обстрелов в сутки, двое погибших

Среда, 7 апреля 2021, 07:57
Война на Донбассе: 14 обстрелов в сутки, двое погибших

За сутки 6 апреля в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: Штаб ООС

Детали: В частности, недалеко от населенного пункта Невельске противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку населенных пунктов Пески и Опытное оккупанты открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го и 120-го калибра, а также из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи населенных пунктов Авдеевка, Новоселовка Вторая, Каменка и Гнутово российско-оккупационные войска применяли в сторону позиций украинских защитников стрелковое оружие, автоматические станковые и станковые противотанковые гранатометы.

У поселка Новгородское вооруженные формирования вели огонь из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов, а неподалеку населенных пунктов Золотое-4 и Шумы - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи поселка Новотошковское враг применял стрелковое оружие.

Двое военных погибли.

По состоянию на 7:00 утра 7 апреля обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Что предшествовало: В зоне проведения операции Объединенных сил 6 апреля украинский военный погиб во время обстрела российско-оккупационных войск, еще один боец ​​погиб в результате подрыва на взрывном устройстве.

Украинская правда

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Темы: ДонбассвойнаООС
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