Профильные министры стран ЕС не согласовали инструкцию для вакцины AstraZeneca

Министры здравоохранения стран-членов Европейского Союза не смогли договориться о единой инструкции по использованию для вакцины от коронавируса производства AstraZeneca, которая в последние дни вызвала много обсуждений из-за якобы наличия значительных побочных эффектов.

Источник: Reuters

Детали: Министры решили провести внеочередную встречу после заявления Европейского агентства по лекарственным средствам относительно связи между препаратом и образованием тромбов.

Хотя министр с Португалии и призвал коллег выработать общую позицию по использованию вакцины, однако чиновники так и не смогли договориться.

Официальный представитель ЕС заявил, что переговоры будут продолжаться на следующих встречах.

По мнению комиссара ЕС по вопросам здравоохранения, сейчас очень важно выработать единый подход в использовании вакцины для преодоления нерешительности и сомнений граждан в вопросе прививки.

Что предшествовало: Комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам пришел к выводу, что образование необычных тромбов в сочетании с низким содержанием тромбоцитов должны быть внесены в список очень редких побочных эффектов вакцины AstraZeneca.

Совещательный орган Великобритании по вакцинам заявил, что людям в возрасте до 30 лет будет предложено сделать прививку другой вакциной вместо препарата AstraZeneca из-за сообщения о появлении редких тромбов.