Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Профильные министры стран ЕС не согласовали инструкцию для вакцины AstraZeneca

Среда, 7 апреля 2021, 23:40

Министры здравоохранения стран-членов Европейского Союза не смогли договориться о единой инструкции по использованию для вакцины от коронавируса производства AstraZeneca, которая в последние дни вызвала много обсуждений из-за якобы наличия значительных побочных эффектов.

Источник: Reuters

Детали: Министры решили провести внеочередную встречу после заявления Европейского агентства по лекарственным средствам относительно связи между препаратом и образованием тромбов.

Хотя министр с Португалии и призвал коллег выработать общую позицию по использованию вакцины, однако чиновники так и не смогли договориться.

Официальный представитель ЕС заявил, что переговоры будут продолжаться на следующих встречах.

По мнению комиссара ЕС по вопросам здравоохранения, сейчас очень важно выработать единый подход в использовании вакцины для преодоления нерешительности и сомнений граждан в вопросе прививки.

Что предшествовало: Комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам пришел к выводу, что образование необычных тромбов в сочетании с низким содержанием тромбоцитов должны быть внесены в список очень редких побочных эффектов вакцины AstraZeneca.

Совещательный орган Великобритании по вакцинам заявил, что людям в возрасте до 30 лет будет предложено сделать прививку другой вакциной вместо препарата AstraZeneca из-за сообщения о появлении редких тромбов.

Темы: вакцинацияЕС


powered by lun.ua
Главное сегодня

Госуправление делами назвало новую стоимость ремонта Офиса президента после акции

Из-за РФ и ОРДЛО не договорились о соблюдении "тишины" – Арестович о ТКГ

Новости 7 апреля: подозрение брату Вовка, Данилова о гражданстве жены Баканова

Зеленский 8 апреля посетит Донбасс – СМИ

Витренко написал заявление об увольнении – источники

Еще две области оказались в "красной" зоне

Все новости...
вакцинация
В РФ назвали фейком сообщения о подмене "Спутника V" в Словакии
Степанов: Первые дозы вакцины Pfizer ожидаем в мае-июне
В Британии людям до 30 лет рекомендуют не вакцинироваться AstraZeneca
Последние новости
23:40
Профильные министры стран ЕС не согласовали инструкцию для вакцины AstraZeneca
23:13
Военный ВСУ получил ранение в результате вражеского обстрела
22:32
Госуправление делами назвало новую стоимость ремонта Офиса президента после акции
22:16
Из-за РФ и ОРДЛО не договорились о соблюдении "тишины" – Арестович о ТКГ
21:57
Популярный мессенджер тестирует опцию платежей криптовалютой
21:54
Зеленский рассказал главе военного комитета НАТО об осложнениях на Донбассе
21:27
Украина заверила Молдову в непричастности к похищению судьи Чауса – МИД
21:24
Новости экономики: годовые тарифы на газ, цены на такси и антимонопольщики
21:21
ВидеоВ десятый раз за год SpaceX отправила на орбиту партию спутников
21:04
Новости 7 апреля: подозрение брату Вовка, Данилова о гражданстве жены Баканова
Все новости...