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Facebook хочет маркировать "сатирические страницы", чтобы не путать пользователей

Четверг, 8 апреля 2021, 18:46

В социальные сети Facebook будут тестировать новую опцию по маркировке страниц как "должностное лицо", "фан-страница" или "сатирическая страница".

Источник: Facebook Newsroom в Twitter

Детали: Тестировать новую маркировку будут пока для пользователей из США.

Таким образом в соцсети хотят дать пользователям больше информации о страницах, которые они видят.

"Мы постепенно начинаем использовать маркировку, в частности "должностное лицо"", "фан-страница" или "сатирическая страница" к постам в ленте новостей, чтобы пользователи могли лучше понять, кто их создает", – говорится в сообщении.

Напомним:

Украинская правда
Темы: соцсети


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