Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Facebook хочет маркировать "сатирические страницы", чтобы не путать пользователей

Четверг, 8 апреля 2021, 18:46
Facebook хочет маркировать сатирические страницы, чтобы не путать пользователей

В социальные сети Facebook будут тестировать новую опцию по маркировке страниц как "должностное лицо", "фан-страница" или "сатирическая страница".

Источник: Facebook Newsroom в Twitter

Детали: Тестировать новую маркировку будут пока для пользователей из США.

Таким образом в соцсети хотят дать пользователям больше информации о страницах, которые они видят.

"Мы постепенно начинаем использовать маркировку, в частности "должностное лицо"", "фан-страница" или "сатирическая страница" к постам в ленте новостей, чтобы пользователи могли лучше понять, кто их создает", – говорится в сообщении.

Напомним:

Украинская правда
Темы: соцсети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

Все новости...
соцсети
Как писать в соцсетях о войне и не попасть в бан
В WhatsApp появились видеосообщения в "кружочках": как работает функция
Мошенники распространяют фишинговый спам в Facebook
Последние новости
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
18:55
Россияне запустили с Черного моря "Шахеды"
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
Все новости...
Реклама: