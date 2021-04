Facebook хочет маркировать "сатирические страницы", чтобы не путать пользователей

В социальные сети Facebook будут тестировать новую опцию по маркировке страниц как "должностное лицо", "фан-страница" или "сатирическая страница".

Источник: Facebook Newsroom в Twitter

Детали: Тестировать новую маркировку будут пока для пользователей из США.

Таким образом в соцсети хотят дать пользователям больше информации о страницах, которые они видят.

"Мы постепенно начинаем использовать маркировку, в частности "должностное лицо"", "фан-страница" или "сатирическая страница" к постам в ленте новостей, чтобы пользователи могли лучше понять, кто их создает", – говорится в сообщении.

Starting today in the US, we’re testing a way to give people more context about the Pages they see. We’ll gradually start applying labels including 'public official,' 'fan page' or 'satire page' to posts in News Feed, so people can better understand who they’re coming from. pic.twitter.com/Bloc3b2ycb