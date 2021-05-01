"Укрзализныця" на праздники анонсировала "карантинные рейды"

Во время длительных выходных на рейсах "Укрзализныци" национальная полиция и военизированная охрана будет проверять, как пассажиры носят маски.

Источник: Руководитель по коммуникациям и маркетингу пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Шевченко, цитирует Общественное

Прямая речь: "Теоретически, согласно правилам перевозок, начальник поезда имеет такое право (высадить пассажира из поезда - ред.).

Но применять физическую силу к человеку, если он отказывается это сделать, то взять его за руку и извлечь из поезда, он не может.

Для этого он привлекает полицию, которая, конечно, должна этого человека снять. У нас налажено взаимодействие с полицией, есть кейсы, примеры, как это происходит.

Проводники и начальники поездов прекрасно проинструктированы. Если человек адекватен, то, как правило, ситуация не доходит до этого пункта".

Детали: Шевченко отметил, что во время майских праздников компания жестко следить за соблюдением карантинных правил.

Так, каждый поезд до и после рейсов будет проходить специальную обработку внутри и снаружи. Работники и пассажиры должны носить маски и дезинфицировать руки как поездах, так и на вокзале. Для этого в каждом вагоне установили санитайзеры.

Кроме того, по словам Шевченко, Национальная полиция и военизированная охрана "Укрзализныци" сможет проводить "рейды" и проверять, как пассажиры и сотрудники компании носят маски.

Напомним: В связи с повышенным спросом "Укрзализныця" запустит дополнительные рейсы на период пасхальных и майских праздников.