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Россия не уменьшила контингент у границ Украины – Зеленский

Вторник, 11 мая 2021, 11:49
Россия не уменьшила контингент у границ Украины – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Россия пока не демонстрирует реального отвода войск от границ Украины, только уменьшила на 3 500 человек контингент в оккупированном Крыму.

Источник: Зеленский в разговоре с журналистами в рамках 1-го дня Всеукраинского форума "Украина 30. Безопасность страны"

Прямая речь: "Что до отвода, о котором официально говорила Россия: где-то 3,5 тысячи человек военного контингента пошли назад, но это только те, кто был на временно оккупированной территории Крыма. Больше отвода большого мы не увидели.

Было увеличено (Россией – ред.) количество военных и техники как на территории временно оккупированного Крыма, на территории временно оккупированного Донбасса, так и вдоль наших границ.

Действительно, 3,5 тысячи людей с территории Крыма отошли назад. Что касается контингента и техники на границах Украины – мы уменьшения там не фиксируем. Увеличения тоже не фиксируем. Очень медленно они отходят назад, но очень-очень медленно.

Сейчас, правда, есть данные, что был парад на 9 мая на временно оккупированных территориях – там была разная техника, и запрещенная Минскими соглашениями, в том числе".

Детали: Зеленский считает, что была возможна эскалация конфликта с Россией, но на сегодняшний день она остановилась, за последний месяц наращивание сил уменьшилось.

Президент подчеркнул, что "здесь никто ничего не может гарантировать", но он надеется, что полномасштабной войны с РФ не будет.

На предположение, что Владимир Путин готовит на сентябрь полномасштабное вторжение не только с востока Украины, но и с юга и севера, то есть с Крыма и Беларуси, Зеленский ответил, что Россия не может на это пойти, поскольку это может развязать Третью мировую войну .

Относительно того, сможет ли Украина справиться самостоятельно, если все же нападение будет, президент ответил: "Будем бороться до последнего".

Предыстория:

Алена Рощенко, УП

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Темы: ЗеленскийРосcиявойнаДонбассКрым
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