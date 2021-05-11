Росія не зменшила контингент біля кордонів України – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявляє, що Росія поки не демонструє реального відведення військ від кордонів України, лише зменшила на 3 500 осіб контингент в окупованому Криму.

Джерело: Зеленський у розмові з журналістами в рамках 1-го дня Всеукраїнського форуму "Україна 30. Безпека країни"

Пряма мова: "Щодо відведення, про яке офіційно говорила Росія: десь 3,5 тисячі людей військового контингенту пішло назад, але це тільки ті, хто був на тимчасово окупованій території Криму. Більше відведення великого ми не побачили.

Було збільшено (Росією – ред.) кількість військових і техніки як на території тимчасово окупованого Криму, на території тимчасово окупованого Донбасу, так і вздовж наших кордонів.

Дійсно, 3,5 тисяч людей з території Криму відійшли назад. Що стосується контингенту і техніки на кордонах України – ми зменшення там не фіксуємо. Збільшення також не фіксуємо. Дуже повільно вони відходять назад, але дуже-дуже повільно.

Зараз, правда, є дані, що був парад на 9 травня на тимчасово окупованих територіях – там була різна техніка, і заборонена Мінськими угодами, в тому числі".

Деталі: Зеленський вважає, що була ймовірна ескалація конфлікту з Росією, але на сьогодні вона зупинилася, за останній місяць нарощування сил зменшилося.

Президент наголосив, що "тут ніхто нічого не може гарантувати", але він сподівається, що повномасштабної війни з РФ не буде.

На припущення, що Володимир Путін готує на вересень повномасштабне вторгнення не лише зі сходу України, а й з півдня та півночі, тобто з Криму та Білорусі, Зеленський відповів, що Росія не може на це піти, бо це може розв'язати Третю світову війну.

Щодо того, чи зможе Україна впоратися самотужки, якщо все ж таки напад буде, президент відповів: "Будемо боротися до останнього".

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