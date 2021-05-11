Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Росія не зменшила контингент біля кордонів України – Зеленський

Вівторок, 11 травня 2021, 11:49

Президент Володимир Зеленський заявляє, що Росія поки не демонструє реального відведення військ від кордонів України, лише зменшила на 3 500 осіб контингент в окупованому Криму. 

Джерело: Зеленський у розмові з журналістами в рамках 1-го дня Всеукраїнського форуму "Україна 30. Безпека країни"

Пряма мова: "Щодо відведення, про яке офіційно говорила Росія: десь 3,5 тисячі людей військового контингенту пішло назад, але це тільки ті, хто був на тимчасово окупованій території Криму. Більше відведення великого ми не побачили. 

Було збільшено (Росією – ред.) кількість військових і техніки як на території тимчасово окупованого Криму, на території тимчасово окупованого Донбасу, так і вздовж наших кордонів.

Дійсно, 3,5 тисяч людей з території Криму відійшли назад. Що стосується контингенту і техніки на кордонах України – ми зменшення там не фіксуємо. Збільшення також не фіксуємо. Дуже повільно вони відходять назад, але дуже-дуже повільно.

Зараз, правда, є дані, що був парад на 9 травня на тимчасово окупованих територіях – там була різна техніка, і заборонена Мінськими угодами, в тому числі". 

Деталі: Зеленський вважає, що була ймовірна ескалація конфлікту з Росією, але на сьогодні вона зупинилася, за останній місяць нарощування сил зменшилося.  

Президент наголосив, що "тут ніхто нічого не може гарантувати", але він сподівається, що повномасштабної війни з РФ не буде.

На припущення, що Володимир  Путін готує на вересень повномасштабне вторгнення не лише зі сходу України, а й з півдня та півночі, тобто з Криму та Білорусі, Зеленський відповів, що Росія не може на це піти, бо це може розв'язати Третю світову війну. 

Щодо того, чи зможе Україна впоратися самотужки, якщо все ж таки напад буде, президент відповів: "Будемо боротися до останнього".

Олена Рощенко, УП
Теми: ЗеленськийРосіявійнаДонбасКрим


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський: Будемо вірити, що повномасштабної війни з Росією не буде

фото, відеоУ Росії влаштували стрілянину в школі: 11 загиблих, діти вистрибували з вікон

МОЗ допускає четверту хвилю коронавірусу і новий штам

Путін вніс в Держдуму законопроєкт, який дозволить приховати від світу його військові маневри

доповненоУкраїні вдалося вдвічі збільшити поставки вакцини Pfizer – Степанов 

Після довгих вихідних в Україні 2 208 випадків COVID за добу

Усі новини...
Зеленський
Зеленський вважає, що агресія Росії не пов'язана з НАТО 
Зеленський: Будемо вірити, що повномасштабної війни з Росією не буде
Вітренко розповів, які завдання отримав від Зеленського
Останні новини
12:38
РНБО нарахувала 13 олігархів в Україні
12:30
Шмигаль розповів про впровадження "паспорта вакцинації" для поїздок до ЄС
12:21
Зеленський вважає, що агресія Росії не пов'язана з НАТО 
12:00
Главу МЗС України вперше запросили до формату 5 держав Центральної Європи
11:58
Прем'єр: Звільнення Коболєва не вплинуло на переговори з кредиторами
11:56
Шмигаль прогнозує, що коронавірус можна подолати за рік
11:49
Росія не зменшила контингент біля кордонів України – Зеленський
11:47
Зеленський: Будемо вірити, що повномасштабної війни з Росією не буде
11:31
Напад на школу в РФ: одного з терористів застрелили, іншого впіймали – ЗМІ
11:30
МОЗ пояснило, чим небезпечний індійський штам COVID-19, який скоро може потрапити в Україну
Усі новини...