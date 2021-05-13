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Судья отчитал нардепов ОПЗЖ из группы поддержки Медведчука

Четверг, 13 мая 2021, 15:33

Судья Печерского суда Вячеслав Пидпалый обвинил народных депутатов от ОПЗЖ, которые пришли поддержать Виктора Медведчука при избрании меры пресечения, в пренебрежении к суду.

Источник: трансляция из зала суда

Прямая речь: "Уважаемые народные депутаты, пожалуйста, если у вас есть такое желание, вы можете сюда пригласить господина Разумкова - пусть сядет вместо следственного судьи. Если вы не уважаете суд, что вы здесь делаете? Вы демонстрируете всем телеканалам пренебрежительное отношение как к суду, так и к обществу.

Если вы хотите общаться, ходить, здороваться - покидайте заседание, общайтесь на улице".

Детали: Судья обратился в частности к Юрию Бойко и Вадиму Рабиновичу. "Мы в туалет выходили, можно в туалет выходить?" - апеллировал к Пидпалому Рабинович. Судья объяснил нардепу, что после начала заседания никто не имеет права заходить в зал без разрешения судьи.

Валентина Романенко, УП
Темы: Медведчуксудгосизмена


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