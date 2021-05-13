Судья отчитал нардепов ОПЗЖ из группы поддержки Медведчука
Судья Печерского суда Вячеслав Пидпалый обвинил народных депутатов от ОПЗЖ, которые пришли поддержать Виктора Медведчука при избрании меры пресечения, в пренебрежении к суду.
Источник: трансляция из зала суда
Прямая речь: "Уважаемые народные депутаты, пожалуйста, если у вас есть такое желание, вы можете сюда пригласить господина Разумкова - пусть сядет вместо следственного судьи. Если вы не уважаете суд, что вы здесь делаете? Вы демонстрируете всем телеканалам пренебрежительное отношение как к суду, так и к обществу.
Если вы хотите общаться, ходить, здороваться - покидайте зал заседаний, общайтесь на улице".
Детали: Судья обратился в частности к Юрию Бойко и Вадиму Рабиновичу. "Мы в туалет выходили, можно в туалет выходить?" - апеллировал к Пидпалому Рабинович. Судья объяснил нардепу, что после начала заседания никто не имеет права заходить в зал без разрешения судьи.
Напомним: 13 мая Печерский районный суд избирает меру пресечения куму Путина голове политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку, которого подозревают в совершении государственной измены и неоконченном покушении на разграбление национальных ценностей на временно оккупированной территории Крыма. Офис генпрокурора просит ареста или залога в 300 млн гривен.
Медведчук перед заседанием суда напомнил, что его активы заблокированы, но заявил, что у него достаточно много друзей, которые могут внести за него деньги.
Предыстория:
- 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму куму Путина главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку и нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку. Также СБУ сообщила об обысках в офисе ОПЗЖ и двух домах Медведчука. По данным СМИ, силовикам всячески препятствовала охрана Медведчука.
- Правоохранители подозревают, что Медведчук вступил в сговор с РФ для добычи нефти и газа в Черном море. Также в 2020 году Медведчук через Козака передал России секретную информацию о расположении скрытого подразделения ВСУ.
- Поздно вечером 11 мая пресс-служба Медведчука отреагировала на информацию об обысках и подозрение. У политика заверили, что он не будет прятаться от следствия и находится в Украине.
- 12 мая в Кремле заявили, что не намерены вмешиваться в процессы, связанные с уголовным преследованием Медведчука.
- Медведчук 12 мая прибыл в Офис генерального прокурора для ознакомления с подозрением.