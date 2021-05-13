Суддя вишпетив нардепів ОПЗЖ із групи підтримки Медведчука
Суддя Печерського суду В'ячеслав Підпалий звинуватив народних депутатів від ОПЗЖ, які прийшли підтримати Віктора Медведчука при обранні запобіжного заходу, у зневазі до суду.
Джерело: трансляція із зали суду
Пряма мова: "Шановні народні депутати, будь ласка, якщо у вас є таке бажання, ви можете сюди запросити пана Разумкова – нехай сяде замість слідчого судді. Якщо ви не поважаєте суд, що ви тут робите? Ви демонструєте всім телеканалам зневажливе ставлення як до суду, так і до суспільства.
Якщо ви бажаєте спілкуватися, ходити, здороватися – покидайте зал засідань, спілкуйтесь на вулиці".
Деталі: Суддя звернувся зокрема до Юрія Бойка та Вадима Рабіновича. "Ми в туалет виходили, можна в туалет виходити?" - апелював до Підпалого Рабінович. Суддя розтлумачив нардепу, що після початку засідання ніхто не має права заходити до залу без дозволу судді.
Нагадаємо: 13 травня Печерський районний суд обирає запобіжний захід куму Путіна голові політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктору Медведчуку, якого підозрюють у вчиненні державної зради та незакінченому замаху на розграбування національних цінностей на тимчасово окупованій території Криму. Офіс генпрокурора просить арешту або застави в 300 млн гривень.
Медведчук перед засіданням суду нагадав, що його активи заблоковані, але заявив, що у нього досить багато друзів, які можуть внести за нього кошти.
Передісторія:
- 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозру в держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів в українському Криму куму Путіна голові політради партії "Опозиційної платформи – За життя" Віктору Медведчуку та нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку. Також СБУ повідомила про обшуки в офісі ОПЗЖ та двох будинках Медведчука. За даними ЗМІ силовикам всіляко перешкоджала охорона Медведчука.
- Правоохоронці підозрюють, що Медведчук вступив у змову з РФ для видобутку нафти і газу в Чорному морі. Також у 2020 році Медведчук через Козака передав Росії інформацію про розташування прихованого підрозділу ЗСУ.
- Пізно ввечері 11 травня пресслужба Медведчука відреагувала на інформацію про обшуки та підозру. У політика запевнили, що він не буде ховатись від слідства та перебуває в Україні.
- 12 травня у Кремлі заявили, що не збираються втручатися в процеси, пов'язані з кримінальним переслідуванням Медведчука.
- Медведчук 12 травня прибув до Офісу генерального прокурора для ознайомлення з підозрою.