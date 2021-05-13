Суддя вишпетив нардепів ОПЗЖ із групи підтримки Медведчука

Суддя Печерського суду В'ячеслав Підпалий звинуватив народних депутатів від ОПЗЖ, які прийшли підтримати Віктора Медведчука при обранні запобіжного заходу, у зневазі до суду.

Джерело: трансляція із зали суду

Пряма мова: "Шановні народні депутати, будь ласка, якщо у вас є таке бажання, ви можете сюди запросити пана Разумкова – нехай сяде замість слідчого судді. Якщо ви не поважаєте суд, що ви тут робите? Ви демонструєте всім телеканалам зневажливе ставлення як до суду, так і до суспільства.

Якщо ви бажаєте спілкуватися, ходити, здороватися – покидайте зал засідань, спілкуйтесь на вулиці".

Деталі: Суддя звернувся зокрема до Юрія Бойка та Вадима Рабіновича. "Ми в туалет виходили, можна в туалет виходити?" - апелював до Підпалого Рабінович. Суддя розтлумачив нардепу, що після початку засідання ніхто не має права заходити до залу без дозволу судді.

Нагадаємо: 13 травня Печерський районний суд обирає запобіжний захід куму Путіна голові політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктору Медведчуку, якого підозрюють у вчиненні державної зради та незакінченому замаху на розграбування національних цінностей на тимчасово окупованій території Криму. Офіс генпрокурора просить арешту або застави в 300 млн гривень.

Медведчук перед засіданням суду нагадав, що його активи заблоковані, але заявив, що у нього досить багато друзів, які можуть внести за нього кошти.

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