В ОП подыскивают замену Кличко на посту главы КГГА

В Офисе президента Украины подыскивают кандидатов на должность Киевской городской администрации, которую сейчас возглавляет мэр Киева Виталий Кличко.

Источник: статья "Украинской правды" "Третья столичная война. Для чего Зеленский давит на Кличко"

Детали: УП стало известно, что оперативный менеджмент ситуации лежит на первом заместителе руководителя ОПУ Кирилле Тимошенко, который у президента отвечает за работу с регионами после увольнения Сергея Трофимова.

Именно на Тимошенко возложена задача поиска кандидатов на должность главы КГГА, а что еще важнее - найти пути, как оттуда убрать Кличко, поскольку сейчас законодательство предусматривает, что президент может назначать главой КГГА только того, кого киевляне выбрали мэром.

В то же время в партии "Слуга народа" кандидатами на председателя КГГА называют сразу несколько человек: министра развития общин Алексея Чернышева, помощника Тимошенко по "Большому строительству" Юрия Голика, министра культуры Александра Ткаченко, депутата "Слуги народа", кума Медведчука Андрея Холодова, и первого заместителя Кличко в КГГА Алексея Кулеба.

По логике всех ключевых кадровых назначений последнего года, фаворитом должен быть именно последний – из-за своей близости с Ермаком. Тем не менее, собеседники УП утверждают, что достаточно высокие шансы на назначение в КГГА Холодов, у которого сложились хорошие отношения с Кличко.

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