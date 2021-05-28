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Не соответствует действительности – Данилов о опубликованном в СМИ проекте закона об олигархах

Пятница, 28 мая 2021, 23:08

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что опубликованный в СМИ проект закона об олигархах не соответствует тому, что рассматривают и над чем работают в Офисе президента.

Источник: Данилов в эфире "Свобода слова Савика Шустера"

Прямая речь: "Именно тот проект, который появился недавно в СМИ – это не тот проект, который сегодня рассматривается в кабинете Владимира Александровича, в Офисе президента. Вы знаете, что он дал поручение аппарату СНБО, КМУ и ОП подготовить законопроект. Он не простой, он слишком сложный, но те комментарии и то, что в СМИ не соответствует действительности".

Детали: Данилов говорит, что кроме основного закона об олигархах, также разрабатываются другие необходимые инициативы. Речь идет о антитрастовом законодательстве, законе о лоббизме, законе о проверке инвестиций и других.

Он утверждает, что закон о деолигархизации будет состоять из двух частей: "Журналисты не знают, что там еще есть вторая часть, которая обязательно будет идти как дополнение к первой".

Что предшествовало: Редакция ZN.UA ознакомилась с текстом проекта закона "Об олигархах" и пришла к выводу, что с ним не все в порядке.

В Офисе президента заявили, что опубликованое редакцией ZN.UA содержание законопроекта об олигархах не соответствует тексту, который подготовили в ОП.

Редакция издания ZN.UA заявила, что реакция советника председателя ОП Михаила Подоляка на статью о законопроекте об олигархах не заставит журналистов выдать свой источник и попросили не благодарить, если после их материала качество документа улучшится.

Предыстория:

  • 15 апреля президент Владимир Зеленский предложил СНБО и Офису президента вместе с Антимонопольным комитетом разработать законопроект о статусе олигарха.
  • Первый зампредседателя Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщал, что в анонсированном законопроекте будет семь критериев, по которым будут определять, кто является олигархом.
  • Позже Зеленский заявил, что закон об олигархах будет содержать норму о запрете тайных встреч олигархов с представителями государства.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: олигархизаконодательствоДанилов


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