Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Священник УГКЦ не может быть кандидатом в депутаты – Шевчук

Среда, 5 мая 2021, 06:50

Глава Украинской греко-католической церкви блаженнейший Святослав Шевчук в интервью рассказал, что УГКЦ для священнослужителей действует "четкий запрет" баллотироваться в депутаты.

Источник: Шевчук в интервью УП

Прямая речь: "Ибо священнослужитель не может быть членом политической партии, которая идет к власти. Другие церкви имеют другую позицию. У нас это четкий запрет".

"...есть четкая инструкция, как должны вести себя священнослужители, в частности в контексте избирательной кампании.

Хотя мы констатируем определенные факты, есть нарушения, священники нарушают эту инструкцию ".

"Я вам дам пример. Согласно нашей инструкцией, священнослужитель не может быть кандидатом в депутаты".

Детали: Шевчук рассказал, что за нарушение инструкции по этому вопросу священнослужителей епископ их суспендируют, то есть запрещает ему осуществлять священники функции.

"С другой стороны мы сегодня имеем дело с вопиющим популизмом. Тот или иной мэр, та или иная политическая партия будет озвучивать то, что люди хотят слышать.

Будет ли выполнять то, что обещала - нет. Но для того, чтобы расположение получить - и в церковь будут ходить, и будут показывать свою набожность на камеру, чтобы завоевать симпатию.

И это есть большой бедой".

Украинская правда
Темы: церковь


powered by lun.ua
Главное сегодня

Россия должна прекратить конфликт на Донбассе и оккупацию Крыма – Госдеп

Лукашенко лишил званий более 80 силовиков

"Манчестер Сити" становится первым финалистом Лиги Чемпионов

Байден рассчитывает вскоре встретиться с Путиным

ВидеоНе помогли бороться с COVID: Лукашенко назвал "мерзавцами" США и ЕС

ЕС введет паспорта вакцинации от COVID-19 в июне

Все новости...
церковь
Святослав Шевчук: У меня ощущение, что сегодня в обществе снова накапливается ощущение несправедливости
Пасхальные богослужения: прихожане УПЦ МП без масок, ПЦУ – в масках
Пасха: трансляция торжественного богослужения ПЦУ
Последние новости
06:50
Священник УГКЦ не может быть кандидатом в депутаты – Шевчук
06:23
В Бразилии 18-летний нападающий убил в детском саду троих детей и двух взрослых
05:42
Во время выходных Украина опустилась на 26 место в мировом рейтинге по распространению COVID-19
04:33
Заблокированный в соцсетях Трамп запустил свой сайт
03:47
СМИ обнародовали свидетельства о возможных преступлениях российских наемников в Африке
02:58
Россия должна прекратить конфликт на Донбассе и оккупацию Крыма – Госдеп
02:22
Лукашенко лишил званий более 80 силовиков
01:57
В Pfizer за три месяца продали ковид-вакцин на 3,5 миллиарда долларов
01:12
США отправят 60 миллионов доз вакцины AstraZeneca другим странам – Байден
00:45
видеоSpaceX вывела на орбиту еще 60 спутников Starlink
Все новости...