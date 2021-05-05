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Священник УГКЦ не может быть кандидатом в депутаты – Шевчук

Среда, 5 мая 2021, 06:50
Священник УГКЦ не может быть кандидатом в депутаты – Шевчук

Глава Украинской греко-католической церкви блаженнейший Святослав Шевчук в интервью рассказал, что УГКЦ для священнослужителей действует "четкий запрет" баллотироваться в депутаты.

Источник: Шевчук в интервью УП

Прямая речь: "Ибо священнослужитель не может быть членом политической партии, которая идет к власти. Другие церкви имеют другую позицию. У нас это четкий запрет".

"...есть четкая инструкция, как должны вести себя священнослужители, в частности в контексте избирательной кампании.

Хотя мы констатируем определенные факты, есть нарушения, священники нарушают эту инструкцию".

"Я вам дам пример. Согласно нашей инструкцией, священнослужитель не может быть кандидатом в депутаты".

Детали: Шевчук рассказал, что за нарушение инструкции по этому вопросу епископ суспендируют священнослужителей, то есть запрещает осуществлять священьи функции.

"С другой стороны мы сегодня имеем дело с вопиющим популизмом. Тот или иной мэр, та или иная политическая партия будет озвучивать то, что люди хотят слышать.

Будет ли выполнять то, что обещала - нет. Но для того, чтобы расположение получить - и в церковь будут ходить, и будут показывать свою набожность на камеру, чтобы завоевать симпатию.

И это есть большой бедой".

Украинская правда
Темы: церковь
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