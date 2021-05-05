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Били и запугивали бойцов: двум охранникам "тюрьмы" боевиков объявили подозрение

Среда, 5 мая 2021, 13:03
Били и запугивали бойцов: двум охранникам тюрьмы боевиков объявили подозрение

Прокуроры сообщили двум гражданам Украины о подозрении в жестоком обращении с военнопленными и нарушении законов и обычаев войны.

Источник: Офис генпрокурора и источники УП в правоохранительных органах

Детали: В Департаменте по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора не называют имена, но, по данным УП, речь идет о 33-летнем Евгении Соколове и 45-летнем Валерии Пелихатом.

По данным следствия, один из подозреваемых с апреля по декабрь 2014 года, будучи охранником в одной из "тюрем" оккупационной администрации России в Донецкой области, обустроенной в захваченном помещении Управления СБУ, жестоко обращался с военнослужащими одного из батальонов территориальной обороны. С целью деморализации украинских воинов он регулярно пытал их, нанося многочисленные удары руками и резиновой дубинкой по различным частям тела.

По данным следствия, другой подозреваемый с апреля 2014 года по февраль 2016 года, будучи охранником той же "тюрьмы", унижал военнослужащих батальона территориальной обороны, словесно оскорбляя, запугивая их и угрожая их жизни.

Этим двум лицам инкриминируют ч. 1 ст. 438 УК Украины.

Такие преступные действия являются серьезным нарушением статьи 130 Женевской Конвенции об обращении с военнопленными 1949 года, статьи 11 Дополнительного протокола к Женевским Конвенциям.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Главное следственное управление СБУ.

Установлено более 250 случаев пыток военнослужащих и гражданских в этой "тюрьме ДНР".

Всего в материалах уголовного производства речь идет о 170 незаконных местах несвободы на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, где участники НЗФ РФ удерживали более 3500 человек.

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Темы: Донбасспленныеправа человекаОфис генпрокурора
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