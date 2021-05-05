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Полиция предупредила о спецучениях: просит жителей не пугаться

Среда, 5 мая 2021, 20:39
Фото НПУ

Полиция Киевской области предупреждает жителей, что 5-7 мая проведет плановые учения для проверки работы правоохранителей в экстремальных ситуациях.

Источник: полиция Киевской области

Дословно: "Внимание! Полиция Киевщины предупреждает о плановых учениях. Полиция будет отрабатывать действия во время проведения специальных полицейских операций. Просим жителей сохранять спокойствие".

Детали: Учения пройдут на территории Вышгородского, Броварского и Бориспольского районов.

Отмечается, что их проводят с целью проверки готовности полицейских действовать в экстремальных ситуациях и совершенствования профессиональной подготовки, чтобы эффективнее обеспечить безопасность граждан.

Украинская правда
Темы: полицияКиевская область


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