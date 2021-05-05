Полиция Киевской области предупреждает жителей, что 5-7 мая проведет плановые учения для проверки работы правоохранителей в экстремальных ситуациях.

Источник: полиция Киевской области

Дословно: "Внимание! Полиция Киевщины предупреждает о плановых учениях. Полиция будет отрабатывать действия во время проведения специальных полицейских операций. Просим жителей сохранять спокойствие".

Детали: Учения пройдут на территории Вышгородского, Броварского и Бориспольского районов.

Отмечается, что их проводят с целью проверки готовности полицейских действовать в экстремальных ситуациях и совершенствования профессиональной подготовки, чтобы эффективнее обеспечить безопасность граждан.