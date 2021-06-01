Власти Перу более чем вдвое увеличили статистику смертей от коронавируса
Вторник, 1 июня 2021, 05:42
В Перу власти после вмешательства экспертной группы более чем вдвое увеличили статистику погибших от коронавируса – от 69 тысяч до 180 764 человек.
Источник: DW
Детали: Раньше в статистику входили только умершие с положительным тестом, теперь туда решили включить и тех, у кого коронавирус был "вероятный", исходя из истории болезни.
Даже к повышению статистики Перу находилось на 12-м месте в мире по количеству смертей от коронавируса.
Напомним: В воскресенье в Италии зарегистрировали 44 случая смерти от коронавируса - это самый низкий показатель с середины октября.