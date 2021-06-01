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Лето началось дождями и прохладой, но впереди - потепление

Вторник, 1 июня 2021, 13:30

В ближайшие сутки в Украине сохранится прохладная погода, погоду с дождями в большинстве областей, кроме западных, будет определять циклон над Азовским морем.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра, синоптик Наталья Диденко в Facebook

Детали: В южных, восточных и центральных областях в среду дожди, грозы, утром, днем в Запорожской, Донецкой, Луганской, местами в Херсонской и Харьковской областях значительные дожди.

На остальной территории - без осадков, лишь в северных областях ночью местами небольшой дождь.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 6-13°, днем 14-19°.

В Киеве 2 июня ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 15-17°.

В четверг в южной части, восточных и центральных (кроме Винницкой) областях дожди, отдельные грозы, ночью в юго-восточной части местами значительные дожди; на остальной территории без существенных осадков.

Ветер северный и северо-восточный, 7-12 м/с, в Украине, кроме западных и юго-восточных областей, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 7-13°, днем 13-19°.

В столице 3 июня без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 17-19°.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует потепление с 4 июня.

Прямая речь: "Потеплеет с пятницы, следующая неделя также наконец будет более дружелюбно, до +20, +25 градусов".

Дополнительно: 1 июня на 9.00 температура воды в Черном и Азовском морях была 17-23°, в Днепре в пределах Киева 17°.

Темы: погода


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