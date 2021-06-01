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Оккупанты глушат дроны ОБСЕ: за неделю половина БПЛА подверглась препятствиям

Вторник, 1 июня 2021, 13:49

За прошедшую неделю оккупанты глушили 27 беспилотников, которые осуществляли плановые полеты над временно оккупированной территорией.

Источник: пресс-служба ООС

Дословно: "Миссия СММ ОБСЕ продолжает фиксировать факты препятствования работе патрулей и БПЛА СММ во время их плановых полетов на временно оккупированных территориях.

В частности, за прошедшую неделю, с 54 полетов, совершенных БПЛА миссии, 27 получили препятствий РЭБ".

Детали: Кроме того, 30 мая оккупанты в населенном пункте Веселогоровка Луганской области оккупанты применили станцию ​​радиоэлектронной борьбы российского производства и миссия ОБСЕ потеряла беспилотник.

За 3 дня (20-30 мая) оккупанты 14 раз глушили сигнал управления и телеметрию БПЛА.

В течение апреля миссия ОБСЕ зафиксировала 396 случаев глушения полетов БПЛА, в том числе над неподконтрольной территорией около 300.

С середины марта оккупанты начали глушить БПЛА над подконтрольной правительству Украины территорией. Сейчас зафиксировано более 100 таких случаев.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассеДонбассоккупация


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