Оккупанты трижды обстреливали позиции ВСУ
Вторник, 1 июня 2021, 17:50
С начала дня 1 июня зафиксированы 3 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Источник: штаб ООС
Дословно: "Неподалеку населенного пункта Новгородское противник дважды обстреливал позиции наших воинов. Во время первого обстрела враг применял минометы 82-го калибра. Во время второго - станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
В районе населенного пункта Пески оккупанты вели огонь по позициям украинских защитников из стрелкового оружия".
Детали: Сообщается, что боевых потерь среди военнослужащих ВСУ нет.
Также в течение дня пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали почти 5 гектаров территории и передали на уничтожение 65 взрывоопасных предметов.
Украинская правда