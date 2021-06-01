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Оккупанты трижды обстреливали позиции ВСУ

Вторник, 1 июня 2021, 17:50

С начала дня 1 июня зафиксированы 3 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Неподалеку населенного пункта Новгородское противник дважды обстреливал позиции наших воинов. Во время первого обстрела враг применял минометы 82-го калибра. Во время второго - станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

В районе населенного пункта Пески оккупанты вели огонь по позициям украинских защитников из стрелкового оружия".

Детали: Сообщается, что боевых потерь среди военнослужащих ВСУ нет.

Также в течение дня пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали почти 5 гектаров территории и передали на уничтожение 65 взрывоопасных предметов.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойна


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