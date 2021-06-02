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В Киеве за сутки от COVID выздоровели в 9 раз больше людей, чем заболели

Среда, 2 июня 2021, 11:12

В Киеве за минувшие сутки зафиксировали 434 больных коронавирусом, умерли 5 человек, выздоровели 3 864 человека. 

Источник: КГГА

Детали: Выздоровевших почти в 9 раз больше, чем заболевших.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе (113), в Святошинском (80) и в Дарницком (73) районах. 

В больницы столицы госпитализировали 33 больных коронавирус, а также 130 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

За все время пандемии в столице было зарегистрировано 206 871 случай инфицирования коронавирусом. Коронавирусную болезнь преодолели 170 552 жителя столицы, 5 097 заболевших скончались.

Темы: Covid-2019коронавирусКиев
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