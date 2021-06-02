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Прокуратура и фискалы Киева обыскивают ГИВЦ

Среда, 2 июня 2021, 11:15

Столичная прокуратура совместно с Государственной фискальной службой проводит обыски в офисе коммунального предприятия "ГИВЦ".

Источник: Киевская городская прокуратураГФС

Детали: Следственные действия происходят в рамках уголовного производства, начатого по факту совершения пособнических действий в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Согласно материалам следствия, частная компания - в период 2019-2020 годов предоставляла телекоммуникационные услуги КП "ГИВЦ". При этом указанное предприятие, используя денежные средства КП "ГИВЦ" в сумме более 10 млн гривен якобы заказывало указанные услуги в предприятия с признаками фиктивности.

2 июня 2021 года о адресу КП "ГИВЦ" проводятся обыски с целью отыскания первичных финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных преступлений.

Справка: Коммунальное предприятие "Главный информационно-вычислительный центр" основано на коммунальной собственности территориальной общины города Киева и подчинено Департаменту информационно-коммуникационных технологий исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации).

Основной вид деятельности: обработка данных, размещение информации на веб-узлах и связанная с ними деятельность.

Украинская правда
Темы: обыскиКиевпрокуратура


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