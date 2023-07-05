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Парики, кувалда, слитки золота и много икон − росСМИ показали фото якобы из дома Пригожина

Ирина БалачукСреда, 5 июля 2023, 22:07
Парики, кувалда, слитки золота и много икон − росСМИ показали фото якобы из дома Пригожина
Здесь и далее фото "Известий"

Прокремлевское издание "Известия" опубликовало фото и видео якобы из особняка и офиса главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, где проводились обыски, − в доме нашли много оружия, коробки денег, парики, кувалду "для переговоров" и личную комнату для молитв с множеством икон.

Источник: "Известия", российские Telegram-каналы

Детали: "Известия" пишут, что кадры обысков у Пригожина появились в распоряжении издания 5 июля. 

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На видео видно, как российские силовики врываются во двор двухэтажного особняка. 

 
 

Во большом дворе есть собственная вертолетная площадка, а в доме бассейн, сауна, тренажерный зал, медкабинет.

 
 

Кроме того, судя по фото, в особняке обнаружили целый арсенал оружия и патроны к нему, слитки золота, несколько паспортов, парики, пачки валюты, а также личную комнату для молитв с большим подсвечником и множеством икон.   

ВИДЕО ДНЯ
 
 

Что было ранее: Ранее росСМИ написали, что главарь "ЧВК Вагнер" Евгений Пригожин 4 июля лично прибыл в Петербург, где ему вернули изъятое во время обысков оружие. Также сообщалось, что Пригожину вернули 10 миллиардов рублей, которые силовики нашли при обысках в Санкт-Петербурге после попытки мятежа.

Для справки: По данным российских провоенных медиа и телеграм-каналов, в результате мятежа "вагнеровцев" погибло от 13 до 20 человек.

Армия России также понесла потери в технике: по данным "Важных историй", это три вертолета Ми-8 радиоэлектронной борьбы, один транспортный Ми-8, и два ударных вертолета Ка-52 и Ми-35М, а также самолет-командный пункт Ил-22М и два броневика КамАЗ и "Тигр". ЧВК "Вагнер" потеряли два УАЗа, один КамАЗ и броневик "ВПК-Урал".

Вместе с тем, как сообщает российская служба Радио Свобода со ссылкой на подсчеты нидерландского проекта Oryx, во время мятежа "вагнеровцы" сбили самолет Ил-22М и шесть вертолетов армии РФ.

Путин признал гибель российских летчиков во время мятежа, но каких-то громких заявлений по этому поводу не делал. Российский диктатор собрал совещание с участием руководителей силовых ведомств, но на нем он только поблагодарил их за якобы "подавление" мятежа наемников ЧВК "Вагнер". Путин также поблагодарил и самих "вагнеровцев" − якобы за то, что "не пошли на братоубийственное кровопролитие". 

Предыстория:

Темы: ПригожинобыскиРосcияВагнер
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