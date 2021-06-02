Украине прогнозируют пеструю погоду: восход зальет, а на западе – солнце
В четверг в Украине прогнозируют неустойчивую погоду - сильные дожди могут чередоваться с прояснениями.
Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко
Дословно: "3 июня наибольшее количество осадков придется на полосу от Харьковщины через Полтавскую, Днепр с районами, захватит Кропивницкий с районами до Одесской, Николаевской, Херсонской области.
В Приазовье, на Луганщине, в Крыму сильные дожди могут чередоваться с прояснениями".
Детали: По словам синоптика, на остальной территории Украины погода будет неустойчивой, ветреной, однако дожди - местами и незначительные.
Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +15+20 градусов.
Самый холодный участок будет наблюдаться вдоль Харькова-Полтавы-Днепра-Одессы.
В Киеве в четверг потеплеет, днем до +17+19 градусов, но ветрено и временами небольшой дождь.
В дальнейшем, по прогнозу Диденко, потеплеет повсюду.