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Украине прогнозируют пеструю погоду: восход зальет, а на западе – солнце

Среда, 2 июня 2021, 12:34

В четверг в Украине прогнозируют неустойчивую погоду - сильные дожди могут чередоваться с прояснениями.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

Дословно: "3 июня наибольшее количество осадков придется на полосу от Харьковщины через Полтавскую, Днепр с районами, захватит Кропивницкий с районами до Одесской, Николаевской, Херсонской области.

В Приазовье, на Луганщине, в Крыму сильные дожди могут чередоваться с прояснениями".

Детали: По словам синоптика, на остальной территории Украины погода будет неустойчивой, ветреной, однако дожди - местами и незначительные.

 

Температура воздуха днем ​​будет колебаться в пределах +15+20 градусов.

Самый холодный участок будет наблюдаться вдоль Харькова-Полтавы-Днепра-Одессы.

В Киеве в четверг потеплеет, днем ​​до +17+19 градусов, но ветрено и временами небольшой дождь.

В дальнейшем, по прогнозу Диденко, потеплеет повсюду.

Украинская правда
Темы: погодаУкраина


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