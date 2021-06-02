Украине прогнозируют пеструю погоду: восход зальет, а на западе – солнце

В четверг в Украине прогнозируют неустойчивую погоду - сильные дожди могут чередоваться с прояснениями.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

Дословно: "3 июня наибольшее количество осадков придется на полосу от Харьковщины через Полтавскую, Днепр с районами, захватит Кропивницкий с районами до Одесской, Николаевской, Херсонской области.

В Приазовье, на Луганщине, в Крыму сильные дожди могут чередоваться с прояснениями".

Детали: По словам синоптика, на остальной территории Украины погода будет неустойчивой, ветреной, однако дожди - местами и незначительные.

Температура воздуха днем ​​будет колебаться в пределах +15+20 градусов.

Самый холодный участок будет наблюдаться вдоль Харькова-Полтавы-Днепра-Одессы.

В Киеве в четверг потеплеет, днем ​​до +17+19 градусов, но ветрено и временами небольшой дождь.

В дальнейшем, по прогнозу Диденко, потеплеет повсюду.