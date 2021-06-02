Пропавшего в Одессе офицера ГПСУ объявили в розыск

Первого заместителя командира - начальника штаба Одесского отряда морской охраны Государственной пограничной службы Алексея Черткова, который исчез 1 июня, объявили в розыск.

Источник: региональное управление Морской охраны ГПСУ

Дословно: "Как ранее сообщалось, 1 июня в Одессе капитан первого ранга Алексей Чертков в 6:30 вышел из дома на службу, но в расположение Одесского отряда Морской охраны не прибыл.

К его поискам привлечены компетентные правоохранительные органы, также в поиске задействованы собственные силы ГНСУ

На данный момент офицер объявлен в розыск, информацию об исчезновении офицера внесена в ЕРДР, начато уголовное производство".

Напомним: Об исчезновении Черткова сообщили вчера, 1 июня.