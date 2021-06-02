Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Пропавшего в Одессе офицера ГПСУ объявили в розыск

Среда, 2 июня 2021, 17:36

Первого заместителя командира - начальника штаба Одесского отряда морской охраны Государственной пограничной службы Алексея Черткова, который исчез 1 июня, объявили в розыск.

Источник: региональное управление Морской охраны ГПСУ

Дословно: "Как ранее сообщалось, 1 июня в Одессе капитан первого ранга Алексей Чертков в 6:30 вышел из дома на службу, но в расположение Одесского отряда Морской охраны не прибыл.

К его поискам привлечены компетентные правоохранительные органы, также в поиске задействованы собственные силы ГНСУ

На данный момент офицер объявлен в розыск, информацию об исчезновении офицера внесена в ЕРДР, начато уголовное производство".

 

Напомним: Об исчезновении Черткова сообщили вчера, 1 июня.

Украинская правда
Темы: Пограничная службаОдессарозыск


powered by lun.ua
Главное сегодня

обновлено от 19:07Законопроект Зеленского о деолигархизации уже в Раде: что предусматривает

Печерский суд арестовал имущество Шария в Испании – журналист

фотоЗеленский на встрече с сенаторами США пожаловался на санкции против РФ

Кабмин назначил нового главного санитарного врача Украины

Кабмин разрешил платить пенсии наличными до 2023 года

Кабмин поднял предельную цену литра бензина и дизтоплива

Все новости...
Пограничная служба
В Одессе пропал офицер Госпогранслужбы
Сумчанин незаконно принес из России военное оборудование
Пограничника нашли застреленным в Одесской области
Последние новости
20:37
обновлено от 19:07Законопроект Зеленского о деолигархизации уже в Раде: что предусматривает
20:20
Комитет Рады дал "зеленый свет" законопроекту, который уберет старые маршрутки
20:09
Президент Польши вручил медали украинцам за помощь полякам в ХХ веке
19:52
Печерский суд арестовал имущество Шария в Испании – журналист
19:29
На украинский авиарынок зайдет новый лоукостер с рейсами в Германию
19:10
Зеленский - сенаторам США: отсутствующие сигналы относительно членства Украины в НАТО усиливают РФ
18:58
Экс-первый заместитель министра экономики Кухта стал советником Галущенко
18:56
Конгресс США готовится заставить Байдена ввести санкции против "Северного потока 2" - Зеркаль
18:54
Суд закрыл производство против Приватбанка - применил "антиколомойский" закон
18:37
Волкер: Я противник "Северного потока-2" и не занимаюсь его лоббизмом
Все новости...