Пропавшего в Одессе офицера ГПСУ объявили в розыск
Среда, 2 июня 2021, 17:36
Первого заместителя командира - начальника штаба Одесского отряда морской охраны Государственной пограничной службы Алексея Черткова, который исчез 1 июня, объявили в розыск.
Источник: региональное управление Морской охраны ГПСУ
Дословно: "Как ранее сообщалось, 1 июня в Одессе капитан первого ранга Алексей Чертков в 6:30 вышел из дома на службу, но в расположение Одесского отряда Морской охраны не прибыл.
К его поискам привлечены компетентные правоохранительные органы, также в поиске задействованы собственные силы ГНСУ
На данный момент офицер объявлен в розыск, информацию об исчезновении офицера внесена в ЕРДР, начато уголовное производство".
Напомним: Об исчезновении Черткова сообщили вчера, 1 июня.
Украинская правда