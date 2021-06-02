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Новости 2 июня: санкции и "Северный поток-2", Беларусь и полеты над Украиной

Среда, 2 июня 2021, 21:17

Зеленский: Только США и Байден способны остановить достройку "Северного потока-2", Беларусь заявила, что международным рейсам "опасно" летать над Украиной — актуальные новости 2 июня.

О "Северном потоке-2"

Бывший спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер теперь работает на лоббистскую компанию, которая отстаивает интересы "Северного потока-2" — об этом в интервью "Европейской правде" сообщила экс-замглавы МИДа Елена Зеркаль.

В комментарии "Европейской правде" Волкер заявил, что является противником "Северного потока-2", впрочем, подтвердил, что организация, где он работает, приобщена к этому лоббированию.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с делегацией сенаторов США заявил, что остановить достройку газопровода "Северный поток-2" могут только США и президент Джо Байден.

Конгресс США готовится обязать президента США Джо Байдена ввести санкции против газопровода "Северный поток-2".

Об обращении Беларуси

Беларусь намерена обратиться в Совет Международной организации гражданской авиации ICAO для "оценки правомерности решения" стран, прежде всего Украины, запретивших белорусским самолетам использовать свое воздушное пространство, и в то же время заявила, что международным рейсам "опасно" летать над Украиной.

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