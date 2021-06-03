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Во Франции с середины июня начнут вакцинировать подростков

Четверг, 3 июня 2021, 00:18

Франция с 15 июня начнет предлагать вакцины против COVID-19 людям в возрасте от 12 до 18 лет.

Источник: France 24 со ссылкой на заявление президента Франции Эммануэля Макрона

Детали: Макрон также отметил, что 50% взрослого населения Франции сейчас получили по крайней мере один укол вакцины, и назвал это "поистине поворотным моментом" в кампании вакцинации в стране.

Отмечается, что решение о вакцинации подростков приняли, когда в нескольких странах обсуждается вопрос, следует ли прежде всего зарезервировать дозы для взрослых, более уязвимых к вирусу, или начинать вакцинацию молодежи, чтобы как можно быстрее защитить большую часть населения.

Напомним: Ранее план вакцинации во Франции предусматривал, что с 15 июня все взрослые получат доступ к вакцине, однако дату "подвинули" на две недели вперед, открыв доступ с 31 мая. Ожидается, что до середины июня по крайней мере первую дозу прививки получат 30 млн человек.

Темы: Франциявакцинациякоронавирус


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