Более 100 миллионов работников обеднели из-за пандемии — ООН

Пандемия COVID-19 подтолкнула к бедности 108 млн работников - после того, как рабочее время резко сократилось и доступ к качественным рабочим местам исчез.

Источник: AFP со ссылкой на доклад Международной организации труда ООН, глава МОТ Гай Райдер

Детали: Исследование показало, что по сравнению с 2019 годом на 108 млн работников больше во всем мире начали относиться к категории бедных или крайне бедных, то есть они и их семьи живут менее чем на 3,20 доллара на человека в день.

В 2020 году было потеряно 8,8% рабочего времени в мире по сравнению с четвертым кварталом 2019 года, что эквивалентно 255 миллионам рабочих мест с полной занятостью. Хотя ситуация улучшилась, количество рабочих часов в мире еще далеко не возобновилось, и к концу этого года в мире все еще не хватает 100 млн рабочих мест с полной занятостью, говорится в отчете.

Занятость молодежи упала на 8,7% в прошлом году - более чем вдвое по сравнению с 3,7% для пожилых работников.

Кризис также непропорционально сильно ударил по женщинам, которые выпали из рынка труда в большей степени, чем мужчины, даже несмотря на то, что они взяли на себя большую часть дополнительного бремени по уходу за детьми, не посещающих школу, и другими людьми.

Как отмечается, кризис на рынке труда, вызванный пандемией, еще далек от завершения. Глобальная занятость восстановится быстрее во второй половине 2021 года при условии, что общая ситуация с пандемией не ухудшится. В МОТ предупреждают, что это восстановление будет крайне неравномерным из-за неравного доступа к вакцинам: сейчас более 75% всех вакцин отправили всего в 10 стран.

В 2022 году глобальная безработица составит 205 млн человек - в 2019 году это число составляло 187 млн. Ожидается, что занятость не вернется к "допандемическому" уровню ранее 2023 года.

Глава МОТ Гай Райдер сказал журналистам, что COVID-19 "стал не только кризисом общественного здравоохранения, но и кризисом в сфере занятости и людей".