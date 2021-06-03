Беларусь объявила о санкциях в ответ на меры США

Беларусь сокращает дипломатический и административно-технический персонал американской дипмиссии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, его комментарий размещен на сайте ведомства.

Глаз напомнил, что 3 июня формально начали действовать ранее объявленные односторонние санкции США в отношении нескольких белорусских предприятий нефтехимического комплекса. "Это незаконные действия, противоречащие международному праву и призваны оказать давление на суверенное государство", - сказал он.

Поэтому, по его словам, в МИД был вызван временный поверенный в делах США в Беларуси, которому было сообщено о мерах.

"В их числе - сокращение дипломатического и административно-технического персонала американской дипмиссии, ужесточение визовых процедур, ограничения работы американских специалистов в Беларуси на временной основе", - заявил Глаз.

Он также сообщил, что Минск отзывает решение о работе в Беларуси Агентства США по международному развитию.

В конце мая в Белом доме сообщили, что введут санкции против 9 белорусских госкомпаний, а также готовят адресные санкции против ключевых фигур режима в Минске.