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Подготовка к Евро: сборная Украины в товарищеском матче победила Северную Ирландию

Четверг, 3 июня 2021, 22:53
Подготовка к Евро: сборная Украины в товарищеском матче победила Северную Ирландию

Национальная сборная Украины по футболу в товарищеском матче одолела команду Северной Ирландии со счетом 1: 0.

Источник: трансляция поединка

Детали: Матч прошел в четверг 3 июня во Днипре.

В стартовые 45 минут сине-желтые имели предпочтение в игре и по моментам и вполне логично повели в счете. На 11 минуте после паса от Александра Караваева Александр Зубков ударом головой открывает счет во встрече - 1:0. Гости в первом тайме почти не беспокоили ворота сборной Украины. Игроки сборной Украины имели еще пару моментов, чтобы увеличить счет. Но удары Романа Яремчука и Андрея Ярмоленко были мимо створа.

В начале второго тайма ирландцы имели возможность отыграться, но удар головой Кейрона Брауна великолепным сейвом парировал Георгий Бущан. В ответ у сборной Украины был удар Руслана Малиновского, но чуть выше ворот.

На 73-й минуте у украинцев был еще один момент увеличить разрыв в счете, но удар Ярмоленко отразил вратарь ирландцев. На добивание сыграл Георгий Судаков, но мяч пролетел мимо. На 86-й минуте после паса от Ярмоленко Артем Беседин с трех метров не сумел переиграть голкипера Северной Ирландии. На 90-й минуте Беседин с нескольких метров таки пробил ворота гостей, но рефери зафиксировал положение вне игры.

В последнем матче перед стартом Евро-2020 сборная Украины 7 июня будет играть против команды Кипра.

Напомним, что на Евро-2020 сборная Украины стартует 13 июня матчем против Нидерландов.

Николай Аврамчук для УП

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Темы: футбол
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