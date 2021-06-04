Переходила пути в наушниках: на Львовщине поезд насмерть сбил женщину

На Львовщине после наезда поезда погибла 33-летняя женщина - она ​​в наушниках переходила пути в неустановленном месте.

Источник: полиция Львовщины

Детали: Правоохранители установили личность погибшей - 33-летней жительницы поселка Рудное. Также предварительно установлено, что у погибшей были наушники и она пыталась перейти пути в неустановленном месте перед поездом, однако не успела. От полученных травм она скончалась.

Отмечается, что ее сбил грузовой поезд 3 июня около 19:30.

Возбуждено дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта", ее санкция предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.