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Переходила пути в наушниках: на Львовщине поезд насмерть сбил женщину

Пятница, 4 июня 2021, 11:49
Переходила пути в наушниках: на Львовщине поезд насмерть сбил женщину

На Львовщине после наезда поезда погибла 33-летняя женщина - она ​​в наушниках переходила пути в неустановленном месте.

Источник: полиция Львовщины

Детали: Правоохранители установили личность погибшей - 33-летней жительницы поселка Рудное. Также предварительно установлено, что у погибшей были наушники и она пыталась перейти пути в неустановленном месте перед поездом, однако не успела. От полученных травм она скончалась.

Отмечается, что ее сбил грузовой поезд 3 июня около 19:30.

Возбуждено дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта", ее санкция предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Украинская правда

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Темы: Львовщинаавария
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