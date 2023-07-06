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На Тернопольщине и Львовщине работала ПВО

Ольга ГлущенкоЧетверг, 6 июля 2023, 02:32
На Тернопольщине и Львовщине работала ПВО
ПВО, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С САЙТА DEFENCE UA

Ночью 6 июля во время масштабной воздушной тревоги Воздушные силы сообщили о работе ПВО во Львовской и Тернопольской областях.

Источник: Воздушные силы, глава Львовской ОВА Максим Козицкий

Дословно: "Львовская, Тернопольская области – работает ПВО!"

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Обновлено: Позже воздушники сообщили о повторных взрывах на Львовщине и работе ПВО.

Прямая речь Козицкого: "Львовская область. Было очень громко. Детали позже. Сейчас самое важное: будьте в безопасном месте. Есть опасность новых ракетных ударов".

Темы: Тернопольская областьЛьвовщинаПВОвзрыв
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