Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Облака, дожди, солнце и робкое потепление - чего ждать на выходных

Пятница, 4 июня 2021, 11:56
Облака, дожди, солнце и робкое потепление - чего ждать на выходных
фото Натальи Негрей

В выходные украинцев ждет дождевая, но теплая погода.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "Облака, дожди, грозы, солнце и наконец робкое потепление - все эти герои сериала "Не такое лето в Украине" уже гримируются перед выходными".

Детали: По данным Диденко, 5 июня циклон, который сдвинулся с Приазовья за ​​наши границы, еще будет поливать дождями восточные области Украины, прилегающие центральные, и юго-восток.

В околокарпатских областях атмосферный фронт с запада вызовет дожди, в горах - умеренные дожди.

На Волыни, в Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, в большинстве северных областей, в Винницкой и значительной части Черкасской областей, в Одесской и Николаевской существенные осадки не ожидаются.

6 июня периодические дожди ожидаются практически повсеместно в Украине. Местами к дождям присоединятся гроза и шквал.

По словам синоптика, температура воздуха в течение субботы-воскресенья обещает быть комфортной, в дневные часы +18 +23 градуса. Только в восточной части 5 июня будет свежее +15 +19 градусов.

В Киеве и окрестностях вероятность дождя 5 июня незначительная, 6 июня - больше.

Будет приятно тепло, максимальная температура воздуха 5-6 июня будет колебаться около +20-ти градусов.

"Понедельник принесет в Украину снова много дождей. Однако это уже будет следующая серия нашего сериала", - резюмирует Диденко.

Украинская правда
Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
погода
Во Львове молния попала в трансформаторы: могут быть перебои со светом
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
Последние новости
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
Все новости...
Реклама: