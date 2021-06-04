Облака, дожди, солнце и робкое потепление - чего ждать на выходных

В выходные украинцев ждет дождевая, но теплая погода.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "Облака, дожди, грозы, солнце и наконец робкое потепление - все эти герои сериала "Не такое лето в Украине" уже гримируются перед выходными".

Детали: По данным Диденко, 5 июня циклон, который сдвинулся с Приазовья за ​​наши границы, еще будет поливать дождями восточные области Украины, прилегающие центральные, и юго-восток.

В околокарпатских областях атмосферный фронт с запада вызовет дожди, в горах - умеренные дожди.

На Волыни, в Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, в большинстве северных областей, в Винницкой и значительной части Черкасской областей, в Одесской и Николаевской существенные осадки не ожидаются.

6 июня периодические дожди ожидаются практически повсеместно в Украине. Местами к дождям присоединятся гроза и шквал.

По словам синоптика, температура воздуха в течение субботы-воскресенья обещает быть комфортной, в дневные часы +18 +23 градуса. Только в восточной части 5 июня будет свежее +15 +19 градусов.

В Киеве и окрестностях вероятность дождя 5 июня незначительная, 6 июня - больше.

Будет приятно тепло, максимальная температура воздуха 5-6 июня будет колебаться около +20-ти градусов.

"Понедельник принесет в Украину снова много дождей. Однако это уже будет следующая серия нашего сериала", - резюмирует Диденко.