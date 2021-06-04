В Украине не осталось ни одного "вора в законе" – Данилов
В Украине из 34 "воров в законе" не осталось ни одного, а криминальных авторитетов осталось 42 из 111-ти, зафиксированных на начало года, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Источник: Данилов на брифинге после заседания СНБО
Детали: Секретарь СНБО сообщил об отчете министра внутренних дел Арсена Авакова о реализации решения СНБО от 14 мая 2021 года касательно санкций к "ворам в законе" и "криминальным авторитетам".
Прямая речь: "С начала года на территории Украины находилось 34 человека, которые имели статус "воров в законе", на сегодняшний день у нас таких людей ноль. После решения Совета нацбезопасности их было 17, сегодня ни одного преступника, который находится под этими атрибутами в нашей стране (...).
У нас было 111 "криминальных авторитетов", которые находились на территории Украины и попали под наши санкции. На сегодняшний день из 111-ти остались 42, в отношении которых сегодня продолжается процедура выдворения из нашей страны, 36 уже отправились по месту своего пожелания и 33 находятся под следствием ...
Министр считает, что в ближайшее время они закончат c этими 42-мя - у нас так же здесь будет 0".
Предыстория:
- 4 июня 2020 года Верховная Рада приняла закон об ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом, который вводит в поле уголовной деятельности понятие "вор в законе".
- 4 февраля 2021 года впервые "вору в законе" сообщили о подозрении по этому закону: подозрение получил "Гига Озургетский" и двое "смотрящих".
- 14 мая Совет национальной безопасности и обороны ввел специальные санкции к лицам, которые имеют статус "вор в законе". Президент Владимир Зеленский уточнил, что санкции вводят против 557 воров в законе, большинство из которых не в Украине. Такой же пакет санкций применили к 111 иностранцам-криминальным авторитетам.
- 21 мая Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны от 14 мая о применении персональных санкций против 674 человек и 138 компаний.
- В мае правоохранители задержали 5 криминальных авторитетов, в том числе "Умку" и "Лашу Свана". 1 июня работники СБУ задержали еще двух воров в законе – Виктора Панюшина и Реваза Катамадзе, против которых СНБО ввела санкции.