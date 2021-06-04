В Украине не осталось ни одного "вора в законе" – Данилов

В Украине из 34 "воров в законе" не осталось ни одного, а криминальных авторитетов осталось 42 из 111-ти, зафиксированных на начало года, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Источник: Данилов на брифинге после заседания СНБО

Детали: Секретарь СНБО сообщил об отчете министра внутренних дел Арсена Авакова о реализации решения СНБО от 14 мая 2021 года касательно санкций к "ворам в законе" и "криминальным авторитетам".

Прямая речь: "С начала года на территории Украины находилось 34 человека, которые имели статус "воров в законе", на сегодняшний день у нас таких людей ноль. После решения Совета нацбезопасности их было 17, сегодня ни одного преступника, который находится под этими атрибутами в нашей стране (...).

У нас было 111 "криминальных авторитетов", которые находились на территории Украины и попали под наши санкции. На сегодняшний день из 111-ти остались 42, в отношении которых сегодня продолжается процедура выдворения из нашей страны, 36 уже отправились по месту своего пожелания и 33 находятся под следствием ...

Министр считает, что в ближайшее время они закончат c этими 42-мя - у нас так же здесь будет 0".

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