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В Украине не осталось ни одного "вора в законе" – Данилов

Пятница, 4 июня 2021, 16:57
В Украине не осталось ни одного вора в законе – Данилов

В Украине из 34 "воров в законе" не осталось ни одного, а криминальных авторитетов осталось 42 из 111-ти, зафиксированных на начало года, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Источник: Данилов на брифинге после заседания СНБО

Детали: Секретарь СНБО сообщил об отчете министра внутренних дел Арсена Авакова о реализации решения СНБО от 14 мая 2021 года касательно санкций к "ворам в законе" и "криминальным авторитетам".

Прямая речь: "С начала года на территории Украины находилось 34 человека, которые имели статус "воров в законе", на сегодняшний день у нас таких людей ноль. После решения Совета нацбезопасности их было 17, сегодня ни одного преступника, который находится под этими атрибутами в нашей стране (...).

У нас было 111 "криминальных авторитетов", которые находились на территории Украины и попали под наши санкции. На сегодняшний день из 111-ти остались 42, в отношении которых сегодня продолжается процедура выдворения из нашей страны, 36 уже отправились по месту своего пожелания и 33 находятся под следствием ...

Министр считает, что в ближайшее время они закончат c этими 42-мя - у нас так же здесь будет 0".

 
 

Предыстория:

  • 4 июня 2020 года Верховная Рада приняла закон об ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом, который вводит в поле уголовной деятельности понятие "вор в законе".
  • 4 февраля 2021 года впервые "вору в законе" сообщили о подозрении по этому закону: подозрение получил "Гига Озургетский" и двое "смотрящих".
  • 14 мая Совет национальной безопасности и обороны ввел специальные санкции к лицам, которые имеют статус "вор в законе". Президент Владимир Зеленский уточнил, что санкции вводят против 557 воров в законе, большинство из которых не в Украине. Такой же пакет санкций применили к 111 иностранцам-криминальным авторитетам.
  • 21 мая Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны от 14 мая о применении персональных санкций против 674 человек и 138 компаний.
  • В мае правоохранители задержали 5 криминальных авторитетов, в том числе "Умку" и "Лашу Свана". 1 июня работники СБУ задержали еще двух воров в законе – Виктора Панюшина и Реваза Катамадзе, против которых СНБО ввела санкции.

Алена Рощенко, УП

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Темы: СНБОАлександр ДанилюкАваковкриминал
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