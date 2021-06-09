Синоптики предупреждают о град, сильный ветер и грозы

ДСНС со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает, что днем ​​9 июня во большинстве областей грозы, град и шквалы до 20 м / с.

Источник: пресс-служба ДСНС

Дословно: "Днем 9 июня в большинстве областей грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м / с (І уровень опасности, желтый). В Киеве и Киевской области 9 июня гроза.

Днем 10 июня в Украине грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м / с (I уровень опасности, желтый). 10 июня во большинстве районов Волынской, Ровенской, Львовской и Тернопольской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности".