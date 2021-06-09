Синоптики предупреждают о град, сильный ветер и грозы
Среда, 9 июня 2021, 13:27
ДСНС со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает, что днем 9 июня во большинстве областей грозы, град и шквалы до 20 м / с.
Источник: пресс-служба ДСНС
Дословно: "Днем 9 июня в большинстве областей грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м / с (І уровень опасности, желтый). В Киеве и Киевской области 9 июня гроза.
Днем 10 июня в Украине грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м / с (I уровень опасности, желтый). 10 июня во большинстве районов Волынской, Ровенской, Львовской и Тернопольской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности".
Украинская правда