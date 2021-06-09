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Синоптики попереджають про град, сильний вітер та грози

Середа, 9 червня 2021, 13:27

ДСНС з посиланням на Укргідрометцентр повідомляють, що вдень 9 червня у більшості областей грози, град та шквали до 20 м/с.

Джерело: пресслужба ДСНС

Дослівно: "Вдень 9 червня у більшості областей грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). У Києві та Київській області 9 червня гроза.

Вдень 10 червня в Україні грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с ( I рівень небезпечності,жовтий ). 10 червня у більшості районів Волинської, Рівненської, Львівської та Тернопільської областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки".

Українська правда
Теми: погодаДСНС


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