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Словения начала председательство в Совете ЕС

Четверг, 1 июля 2021, 08:45

Словения начала свое полугодовое председательство в Совете ЕС, сменив на этой роли Португалию.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Председательство Словении продлится с 1 июля по 31 декабря 2021 года. Своим лозунгом она выбрала "Объединенная устойчивая Европа" (Together. Resilient. Europe).

Как отмечают в коммюнике, программа председательства Любляны будет сосредоточена на четырех главных сферах: восстановление блока, работа над устойчивостью и стратегической автономией; обдумывание будущего Европы; поддержка европейского образа жизни, верховенства права и европейских ценностей; повышение безопасности и стабильности в соседних с ЕС странах.

"Словенское председательство в Совете ЕС будет активно работать над усилением устойчивости ЕС к кризисам в сфере здравоохранения, экономике, энергетике, климате, сфере кибербезопасности. Работать вместе, поддерживать друг друга и действовать солидарно на благо каждого гражданина ЕС - это ключевое для повышения устойчивости Евросоюза", - добавляют в нем.

Напомним, последние полгода перед этим в Совете ЕС председательствовала Португалия, а следующей после Словении станет Франция.

Темы: СловенияЕС


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