Претендент на главу МВД писал позитивный отзыв на скандальную диссертацию Кивы

Глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский, который претендует на должность министра внутренних дел, написал положительный отзыв на диссертацию депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ильи Кивы.

Источник: издание ZN.ua, получившее в распоряжение соответствующий документ

Детали: Справка о "практическом внедрении результатов диссертационного исследования" Кивы датирована 25 января 2021 года.

Монастырский поддержал Киву, тогда как общественность возмущалась "защитой" его диссертации в апреле.

По мнению ZN.ua, отзыв Монастырского свидетельствует, что он – "человек команды", поскольку Кива приближен к действующему министру внутренних дел Арсену Авакову.

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