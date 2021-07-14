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Претендент на главу МВД писал позитивный отзыв на скандальную диссертацию Кивы

Среда, 14 июля 2021, 17:22

Глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский, который претендует на должность министра внутренних дел, написал положительный отзыв на диссертацию депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ильи Кивы.

Источник: издание ZN.ua, получившее в распоряжение соответствующий документ

Детали: Справка о "практическом внедрении результатов диссертационного исследования" Кивы датирована 25 января 2021 года.

 

Монастырский поддержал Киву, тогда как общественность возмущалась "защитой" его диссертации в апреле.

По мнению ZN.ua, отзыв Монастырского свидетельствует, что он – "человек команды", поскольку Кива приближен к действующему министру внутренних дел Арсену Авакову.

Знать больше: Конец эпохи Авакова. Как Зеленский уговорил министра уйти в отставку

Предыстория:

  • 13 июля стало известно, что Арсен Аваков, который возглавлял Министерство внутренних дел более 7 лет, подал заявление об отставке.
  • Президент Владимир Зеленский представил фракции "Слуга народа" главу правоохранительного комитета ВР Дениса Монастырского в качестве кандидата на пост главы МВД.
  • В четверг 15 июля парламентарии планируют голосовать за отставку Авакова, а в пятницу 16 июля – за назначение Монастырского.
  • Правоохранительный комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту самому определиться, поддерживать ли заявление Авакова об отставке. Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко сообщила, что ее фракция не будет голосовать за отставку Авакова.
  • Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию 26 апреля, от журналистов его прикрывали молодчики в черном. Журналисты выяснили, что Кива приложил к диссертации справку с поддельной подписью, а среди подтверждений апробации своей работы указал несуществующие материалы научно-практических конференций.

Темы: МонастырскийМВДВерховная Радаскандалкадры
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