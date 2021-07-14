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Претендент на главу МВД писал позитивный отзыв на скандальную диссертацию Кивы

Среда, 14 июля 2021, 17:22
Претендент на главу МВД писал позитивный отзыв на скандальную диссертацию Кивы

Глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский, который претендует на должность министра внутренних дел, написал положительный отзыв на диссертацию депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ильи Кивы.

Источник: издание ZN.ua, получившее в распоряжение соответствующий документ

Детали: Справка о "практическом внедрении результатов диссертационного исследования" Кивы датирована 25 января 2021 года.

 

Монастырский поддержал Киву, тогда как общественность возмущалась "защитой" его диссертации в апреле.

По мнению ZN.ua, отзыв Монастырского свидетельствует, что он – "человек команды", поскольку Кива приближен к действующему министру внутренних дел Арсену Авакову.

Знать больше: Конец эпохи Авакова. Как Зеленский уговорил министра уйти в отставку

Предыстория:

  • 13 июля стало известно, что Арсен Аваков, который возглавлял Министерство внутренних дел более 7 лет, подал заявление об отставке.
  • Президент Владимир Зеленский представил фракции "Слуга народа" главу правоохранительного комитета ВР Дениса Монастырского в качестве кандидата на пост главы МВД.
  • В четверг 15 июля парламентарии планируют голосовать за отставку Авакова, а в пятницу 16 июля – за назначение Монастырского.
  • Правоохранительный комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту самому определиться, поддерживать ли заявление Авакова об отставке. Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко сообщила, что ее фракция не будет голосовать за отставку Авакова.
  • Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию 26 апреля, от журналистов его прикрывали молодчики в черном. Журналисты выяснили, что Кива приложил к диссертации справку с поддельной подписью, а среди подтверждений апробации своей работы указал несуществующие материалы научно-практических конференций.

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Темы: МонастырскийМВДВерховная Радаскандалкадры
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