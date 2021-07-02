Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Толпы из-за Евро-2020 способствуют всплеску COVID-заражений в Европе — ВОЗ

Пятница, 2 июля 2021, 03:51

ВОЗ заявила, что толпы людей, собирающихся на стадионах, пабах и барах, чтобы посмотреть футбольные матчи чемпионата Европы, вызвали рост числа COVID-случаев в Европе.

Источник: старший офицер по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Кэтрин Смоллвуд, которую цитирует The New York Times, BBC

Прямая речь Смоллвуд: "Нам нужно смотреть не только на сами стадионы. Нам нужно посмотреть, как люди туда добираются: едут они в больших, переполненных колоннах автобусов? А когда они покидают стадионы, идут ли они в переполненные бары и пабы, чтобы посмотреть матчи?".

Детали: По данным ВОЗ, число случаев заражения COVID-19 в Европе за неделю выросло на 10% после двух месяцев спада, а риск новой волны возрастает.

NYT пишет, что в Шотландии более 2000 человек получили положительный результат тестирования на коронавирус после просмотра игры Евро-2020 на стадионе, в фан-зоне или в пабе. Почти две трети этих случаев были связаны с игрой Евро-2020 в Лондоне в середине июня. По крайней мере 120 болельщиков из Финляндии заразились после поездки в Санкт-Петербург, чтобы посмотреть игру своей команды.

Напомним: По состоянию на 2 июля в Европе обнаружили более 48 млн случаев COVID-19, более миллиона человек умерли от коронавируса.

Темы: коронавирусЕвропа


powered by lun.ua
Главное сегодня

Убийство Гонгадзе: Верховный суд окончательно утвердил пожизненное заключение Пукача

Столичные власти считают, что ввести в эксплуатацию "дом-монстр" невозможно

Этой ночью изменился порядок въезда в Украину из четырех стран. Особое внимание - РФ

Несмотря на 3 вакцины: в России – очередной "рекорд" COVID-смертности

Лукашенко заявил о "масштабной антитеррористической операции" в Беларуси: готовит претензии Меркель

фотоВез нетрезвых взрослых: 11-летний водитель погиб в ДТП на Львовщине

Все новости...
коронавирус
Украина оказалась на 3 месте в Европе по ежедневному количеству смертей от COVID-19
МОЗ ожидает получить в июле вакцину Moderna
Австрия и Нидерланды открылись для туристов из Украины, привитых от коронавируса
Последние новости
16:40
В Литве призвали объявить экстремальную ситуацию из-за мигрантов из Беларуси
16:38
На Луганщине задержали экс-боевика
16:34
Вместе с Безосом в космос полетит 82-летняя пилотесса
16:13
Глава МИД Греции приедет в Украину
16:10
Матч Украина-Англия покажут на самом большом в Европе экране – УАФ
16:09
Россия вывела в Черное море все корабли Черноморского флота
15:52
Путешествия возвращаются: как авиалинии изменили требования к багажу в 2021 году
15:46
В Кремле заявили, что подготовка к встрече Путина и Зеленского не ведется
15:22
Обострение на Донбассе: оккупанты к обеду 10 раз нарушили "тишину"
15:16
Убийство Гонгадзе: Верховный суд окончательно утвердил пожизненное заключение Пукача
Все новости...