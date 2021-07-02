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Толпы из-за Евро-2020 способствуют всплеску COVID-заражений в Европе — ВОЗ

Пятница, 2 июля 2021, 03:51
Толпы из-за Евро-2020 способствуют всплеску COVID-заражений в Европе — ВОЗ

ВОЗ заявила, что толпы людей, собирающихся на стадионах, пабах и барах, чтобы посмотреть футбольные матчи чемпионата Европы, вызвали рост числа COVID-случаев в Европе.

Источник: старший офицер по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Кэтрин Смоллвуд, которую цитирует The New York Times, BBC

Прямая речь Смоллвуд: "Нам нужно смотреть не только на сами стадионы. Нам нужно посмотреть, как люди туда добираются: едут они в больших, переполненных колоннах автобусов? А когда они покидают стадионы, идут ли они в переполненные бары и пабы, чтобы посмотреть матчи?".

Детали: По данным ВОЗ, число случаев заражения COVID-19 в Европе за неделю выросло на 10% после двух месяцев спада, а риск новой волны возрастает.

NYT пишет, что в Шотландии более 2000 человек получили положительный результат тестирования на коронавирус после просмотра игры Евро-2020 на стадионе, в фан-зоне или в пабе. Почти две трети этих случаев были связаны с игрой Евро-2020 в Лондоне в середине июня. По крайней мере 120 болельщиков из Финляндии заразились после поездки в Санкт-Петербург, чтобы посмотреть игру своей команды.

Напомним: По состоянию на 2 июля в Европе обнаружили более 48 млн случаев COVID-19, более миллиона человек умерли от коронавируса.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусЕвропа
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