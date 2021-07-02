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В Румынии произошел взрыв на крупнейшем НПЗ страны

Пятница, 2 июля 2021, 13:30

Вблизи румынского города Констанца произошел взрыв на крупнейшем в стране нефтеперерабатывающем заводе "Петромидия".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Digi24.

Взрыв на нефтеперерабатывающем заводе, сопровождающийся большим пожаром, произошел около полудня в 25 км к северу от Констанцы.

Высокий столб дыма видно с пляжей Мамая и других близлежащих городов, включая Констанцу, где жители также сообщили, что услышали громкий взрыв, прежде чем увидели дым.

На место происшествия были направлены восемь пожарных автомобилей, две машины скорой помощи и одно мобильное отделение реанимации. По предварительным данным, в результате взрыва ранения получили два человека.

 

"У людей обожжены лица, ничего серьезного. Мы оцениваем ситуацию. Туристов это не затрагивает", - сказал префект округа Констанцы Сильвиу Коша.

О причинах взрыва пока ничего неизвестно.

На место происшествия ожидается прибытие главы МВД Румынии Лучана Боде.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Румыниявзрыв
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