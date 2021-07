Самый юный пьедестал: 13-летняя японка завоевала золото в скейтбординге

На первых в истории Олимпийских игр соревнованиях по стрит-скейтбордингу юная 13-летняя японка Момиджи Нисия завоевала золото, второй стала 13-летняя бразильянка, бронза также за Японией. Среди мужчин первенство также получил японец.

Детали: Отмечается, что два самых молодых участника летних Олимпийских игр-2020 выиграли золото и серебро.

13-летняя Нисия обыграла бразильянку Райссу Лил, которой также 13 лет, и 16-летнюю Накаяму Фуну.

В оргкомитете отметили, что это был "самый молодой пьедестал" за всю историю Олимпиады.

Нисия, завоевавшая серебряную медаль на чемпионате мира 2021 года в Риме, теперь получила главный приз на Олимпиаде.

Отмечается, что одна из причин, по которой люди были так взволнованы включением скейтбординга в олимпийскую программу, - это юношеский азарт, который он привнесет на Игры.

