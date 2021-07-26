Наймолодший п'єдестал: 13-річна японка завоювала золото зі скейтбордингу

На перших в історії Олімпійських ігор змаганнях зі стріт-скейтбордингу юна 13-річна японка Моміджі Нісія завоювала золото, другою стала 13-річна бразилійка, бронза також за Японією. Серед чоловіків першість також отримав японець.

Джерело: сайт Олімпіади

Деталі: Відзначається, що два наймолодших учасника літніх Олімпійських ігор-2020 виграли золото і срібло.

13-річна Нісія обіграла бразилійку Райссу Ліл, якій також 13 років, і 16-річну Накаяму Фуну.

В оргкомітеті відзначили, що це був "наймолодший п'єдестал" за всю історію Олімпіади.

13-річна японка Моміджі Нісія олімпійська чемпіонка зі стріт-скейтбордингу серед жінок

Нісія, яка завоювала срібну медаль на чемпіонаті світу 2021 року в Римі, тепер отримала головний приз на Олімпіаді.

Відзначається, що одна з причин, по якій люди були так схвильовані включенням скейтбордингу в олімпійську програму, - це юнацький азарт, який він привнесе на Ігри.

13-річна бразилійка Райссу Ліл завоювала "срібло"