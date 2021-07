Наймолодший п'єдестал: 13-річна японка завоювала золото зі скейтбордингу

На перших в історії Олімпійських ігор змаганнях зі стріт-скейтбордингу юна 13-річна японка Моміджі Нісія завоювала золото, другою стала 13-річна бразилійка, бронза також за Японією. Серед чоловіків першість також отримав японець.

Джерело: сайт Олімпіади

Деталі: Відзначається, що два наймолодших учасника літніх Олімпійських ігор-2020 виграли золото і срібло.

13-річна Нісія обіграла бразилійку Райссу Ліл, якій також 13 років, і 16-річну Накаяму Фуну.

NISHIYA Momiji🇯🇵 has won the #Olympics first female #Skateboarding #gold medal - women's street at #Tokyo2020 #UnitedByEmotion | #StrongerTogether pic.twitter.com/mQxTCim17N

В оргкомітеті відзначили, що це був "наймолодший п'єдестал" за всю історію Олімпіади.

Нісія, яка завоювала срібну медаль на чемпіонаті світу 2021 року в Римі, тепер отримала головний приз на Олімпіаді.

A historic first on home soil! #JPN 's Nishiya Momiji is the first women's Olympic #Skateboarding champion! @worldskatesb @Japan_Olympic pic.twitter.com/6W6ReQE3BS

Відзначається, що одна з причин, по якій люди були так схвильовані включенням скейтбордингу в олімпійську програму, - це юнацький азарт, який він привнесе на Ігри.

The future of skateboarding Japanese! 🇯🇵🛹

Hometown heroes Horigome Yuto and Nishiya Momiji have won the first two gold medals in #skateboarding’s Olympic debut, and at their home games no less.#JAP | @worldskatesb |@Japan_Olympic pic.twitter.com/GOQ1hid5Qf