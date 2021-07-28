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Новости 28 июля: новые правила пересечения границы, падение самолета

Среда, 28 июля 2021, 21:23

Из-за распространения штамма "Дельта" Кабмин изменит порядок пересечения границы, на Прикарпатье спортивный самолет упал на дом – четверо погибших — актуальные новости 28 июля.

О пересечении границы

Кабинет министров изменил правила пересечения границы Украины: те кто будут въезжать из России или Индии после 7 дней пребывания в этих странах, будут подлежать обязательной самоизоляции или обсервации.

Иностранцы всегда должны иметь отрицательный результат теста и страховку. В случае отсутствия полного курса вакцинации у иностранца или хотя бы одной прививки у гражданина Украины при пересечении границы будет предложено установить приложение "Вдома". Оно начнет контролировать самоизоляцию через 72 часа, если за это время человек не получит отрицательный результат теста.

О самолете

На Прикарпатье в результате падения легкомоторного спортивного самолета на частный жилой дом погибли 4 человека. На момент аварии в доме, который загорелся, людей не было.

В авиакатастрофе разбился профессиональный летчик и инструктор Игорь Табанюк, вместе с ним погибли еще трое иностранцев.

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Темы: границакарантинавиаИвано-Франковская область
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