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Сотрудник спецслужбы ФРГ мог помочь в покушении на чеченского оппозиционера

Суббота, 3 июля 2021, 13:55

Федеральная прокуратура Германии в Карлсруэ ведет расследование против сотрудника Ведомства по охране конституции ФРГ (BfV) в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания по подозрению в разглашении секретных сведений в 2020 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Министерство внутренних дел в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания предоставит в ходе расследования всю необходимую поддержку, а подозреваемый сотрудник отправлен в досрочный отпуск в связи с презумпцией невиновности.

По данным немецкого издания Der Spiegel и медиакомпании MDR, в июне у подозреваемого были проведены обыски в его служебных и частных помещениях. Хотя имени его не называют, но из источников в органах безопасности журналистам стало известно, что речь может идти о сотруднике - бывшего куратора секретного информатора BfV Валиде Д., который находится в предварительном заключении с конца 2020 года по подозрению в государственном терроризме.

Чеченец Валид Дадакаев подозревается в Германии в подготовке покушения на Мохмада (Мухаммада) Абдурахманова - брата известного блогера и критика Рамзана Кадырова Тумсо Абдурахманова. Следствие считает, что Дадакаев обратился с заказом на убийство к потенциальному киллеру Тамерлану Аурбиеву, но тот 17 декабря 2020 рассказал о подготовке покушения самом Мохмаду Абдурахманову. Сейчас Аурбиев находится под защитой полиции.

А сотрудника BfV подозревают в том, что он сообщил Дадакаеву адрес проживания Абдурахманова в Германии. Во время обыска в Дадакаева обнаружили пистолет Макарова с глушителем, из которого планировалось застрелить чеченского оппозиционера, пишет Der Spiegel. После попытки покушения на убийство Мохмад Абдурахманов получил дополнительную защиту от немецкого государства.

В апреле суд в Швеции приговорил к 12 годам лишения свободы россиянина, признанного виновным в покушении на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова в городе Евле в феврале 2020 года. Тогда он проник в квартиру блогера, пока тот спал, и начал бить его молотком по голове. Абдурахманов сумел отобрать у нападающего молоток и вызвать полицию. Тумсо Абдурахманов уехал из России в 2015 году, объяснив это конфликтом с родственниками главы Чечни Рамзана Кадырова.

Темы: ГерманияЧечня


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