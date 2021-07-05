СМИ: ОАЭ является "самой вакцинированной" страной — более 70% населения полностью привиты

Объединенные Арабские Эмираты стали "наиболее вакцинированной" страной в мире - там уже дважды привились 72,1% населения.

Источник: система отслеживания вакцинации Bloomberg

Детали: В ОАЭ, где проживает 10 млн человек, сейчас сделали 15,5 млн прививок.

На втором месте Сейшельские Острова, где прививкой охватили 71,7% населения - около 100 тысяч человек.

Напомним: Всего в 180 странах вакцинировали от коронавируса более 3 млрд человек, причем страны и регионы с самыми высокими доходами вакцинируются более чем в 30 раз быстрее, чем страны с низкими доходами.