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Рейтинг партий: украинцы готовы провести в Раду партии Ляшко и Гройсмана – социология

Понедельник, 5 июля 2021, 12:41
Рейтинг партий: украинцы готовы провести в Раду партии Ляшко и Гройсмана – социология
Фото НАПК

Если бы выборы в парламент проходили в конце июня, то в парламент прошли бы 7 партий – "Слуга народа", "ОПЗЖ", "ЕС", "Батькивщина", "Сила и честь", Радикальная партия Ляшко и "Украинская стратегия Гройсмана".

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 22-29 июня

Дословно: "Наибольшую поддержку получила бы партия "Слуга народа" (20,6% среди тех, кто определился с выбором). Второе место с примерно с одинаковой поддержкой (в пределах статистической погрешности) "делят" "ОПЗЖ" (16,9%), "ЕС" (15%) и "Батькивщина" (14,7%)". 

 

Детали: Партию "Сила и честь" поддерживают 7% избирателей, Радикальную партию Ляшко – 5,7% и "Украинскую стратегию Гройсмана" – 5,1%.

Другие партии не попали бы в парламент.

В частности, за "Партию Шария" готовы отдать голоса 3,7% среди тех, кто определился, за "Свободу" – 2,2%; за "Голос" – 1,9%.

Исследование проходило с 22 по 29 июня. Методом личного ("face-to-face") интервью опросили 2031 респондента в возрасте от 18 лет в 107 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым и оккупированных территорий Донбасса).

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,9% – для показателей близких к 25%, 2,2% – для показателей близких к 12%, 1,5% – для показателей близких к 5%.

Читать также: Трое в центре. Как Гройсман, Смешко и Ляшко пробиваются в Раду

Предыстория:

Украинская правда

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Темы: социологияпартииВерховная Рада
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