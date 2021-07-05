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Орбан стал первым лидером ЕС, включенным в список врагов прессы

Понедельник, 5 июля 2021, 18:03
Орбан стал первым лидером ЕС, включенным в список врагов прессы

Впервые организация "Репортеры без границ" включила в свой регулярный список "врагов свободы прессы" главу правительства из Евросоюза: премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

"С момента прихода к власти Виктора Орбана и его партии "Фидес" в 2010 году они пошагово взяли медийный ландшафт Венгрии под свой контроль", - заявила организация.

"Общественные вещатели были централизованы в государственном медиа-холдинге MTVA, в который также входит единственное венгерское информационное агентство MTI", - говорится в сообщении "Репортеров без границ".

"Региональная пресса полностью находится в собственности предпринимателей, дружественных Орбану, с лета 2017 года. Осенью 2018 почти 500 провластных медиа-компаний были объединены в холдинг для централизованной координации освещения ими информации" - заявляют в организации.

Список "врагов свободы прессы" включает 37 глав государств и правительств, особенно резко подавляющих свободу прессы.

Кроме Орбана, в список также попали президент Бразилии Жаир Болсонаро, который неоднократно выступал против средств массовой информации, и саудовский принц Мохаммед бен Салман. "Репортеры без границ" обвиняют последнего в преступлениях против человечества, в частности, в убийстве Джамаля Хашогги.

"Репортеры без границ" публикуют список врагов прессы через нерегулярные интервалы с 2001 года.

Темы: ЕСВенгрияцензура
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