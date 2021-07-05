В Грузии во время спуска з горы погиб украинский альпинист

В грузинских горах погиб украинский альпинист.

Источник: сообщение Федерации альпинизма и скалолазания города Киева

Дословно: "2-го июля 2021 года в 10:30 по местному времени во время спуска после восхождения на вершину Тетнульд (Грузия - ред.)... в результате срыва на снежном склоне на высоте 3400 метров погиб Мрачковский Анатолий Николаевич, 1964 года рождения".

Детали: Высота вершины Тетнульд составляет 4852 метра.

Восхождение проходило в рамках учебно-тренировочных сборов, которые проводила Федерация. За 4 часа тело альпиниста вертолетом доставили в местную больницу, где врачами была констатирована его смерть.

В Федерации указывают, что Мрачковский не первый раз участвовал в учебно-тренировочных сборах, а также самостоятельно ходил в горы с друзьями. Был на таких вершинах как пик Ленина, Казбек, Маттерхорн. Очень много ходил в родных Карпатах.