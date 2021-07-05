Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Грузии во время спуска з горы погиб украинский альпинист

Понедельник, 5 июля 2021, 18:24

В грузинских горах погиб украинский альпинист.

Источник: сообщение Федерации альпинизма и скалолазания города Киева

Дословно: "2-го июля 2021 года в 10:30 по местному времени во время спуска после восхождения на вершину Тетнульд (Грузия - ред.)... в результате срыва на снежном склоне на высоте 3400 метров погиб Мрачковский Анатолий Николаевич, 1964 года рождения".

Детали: Высота вершины Тетнульд составляет 4852 метра.

Восхождение проходило в рамках учебно-тренировочных сборов, которые проводила Федерация. За 4 часа тело альпиниста вертолетом доставили в местную больницу, где врачами была констатирована его смерть.

В Федерации указывают, что Мрачковский не первый раз участвовал в учебно-тренировочных сборах, а также самостоятельно ходил в горы с друзьями. Был на таких вершинах как пик Ленина, Казбек, Маттерхорн. Очень много ходил в родных Карпатах.

Темы: Грузияспорт


powered by lun.ua
Главное сегодня

ФотоВертолет NASA совершил свой самый длинный полет над Марсом

Стало известно, почему рухнул путепровод на Берестейской

Одного из фигурантов дела о закупке некачественных катеров для ВСУ арестовали под залог

Новости 5 июля: российский газ в обход Украины, Pfizer про смерть украинца

Один военный погиб и трое ранены в результате обстрела – ООС

Суд остановил действие предписания НАПК по контракту Витренко

Все новости...
Грузия
В Грузии хакеры атаковали сайт записи на вакцинацию
Из-за штамма "Дельта" в Грузии ожидают ухудшения эпидемии 
Криминального авторитета из санкционного списка СНБО выдворили из Украины
Последние новости
02:53
Возвращение корабля Dragon отложили из-за ожидаемой непогоды во Флориде
01:50
У посольства США в Ираке сбили беспилотник с взрывчаткой — СМИ
00:55
5 июля на передовой погиб майор Богдан Бродовский
00:28
В Нигерии боевики похитили 140 школьников
23:49
ФотоВертолет NASA совершил свой самый длинный полет над Марсом
23:19
Украина в ТКГ поднимет вопрос об обострение на Донбассе
22:48
Стало известно, почему рухнул путепровод на Берестейской
22:02
Одного из фигурантов дела о закупке некачественных катеров для ВСУ арестовали под залог
21:39
ФотоВ Грузии отменили ЛГБТ-марш из-за угроз
21:15
Новости 5 июля: российский газ в обход Украины, Pfizer про смерть украинца
Все новости...