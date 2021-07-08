За угрозы и неэтичное поведение: НАПК просит наказать судью КС Слиденко

Национальное агентство по предупреждению коррупции просит Постоянную комиссию по вопросам регламента и этики Конституционного Суда уволить судью КС Игоря Слиденко за неэтичное поведение.

Источник: НАПК

Дословно: "Международные акты определяют, что судья должен придерживаться высоких стандартов поведения и не совершать действий, подрывающих авторитет правосудия. А судья КСУ Игорь Слиденко неоднократно нарушал этические принципы, а потому должен быть уволен".

Детали: Примерами таких действий Игоря Слиденко названы

Подготовка судьей решения Конституционного суда Украины о неконституционности электронного декларирования в условиях конфликта интересов. Письмо-угроза Слиденко в адрес работника НАПК с цитатой из романа Александра Дюма-отца. Многочисленные заявления Игоря Слиденко в СМИ, которые свидетельствуют о возможном нарушении этических принципов.

19 октября 2020 года, когда на рассмотрении в КС находилось представление о неконституционности некоторых норм закона "О предупреждении коррупции", НАПК направило КС письмо о том, что в отношении судьи Слиденко были составлены административные протоколы, поскольку он не подал несколько сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии, чем нарушил этот закон.

Слиденко подал заявление о самоотводе по указанному делу, однако все равно голосовал за признание неконституционными ряда норм на заседании 27 октября 2020 года.

Сразу после принятия скандального решения КС о e-декларировании Игорь Слиденко отправил электронное письмо на адрес работника НАПК, который вручал ему протокол. Для этого он использовал свой официальный адрес – slidenko@ccu.gov.ua.

Письмо было отправлено на французском языке. Его перевод на украинский следующий:

"А теперь, – сказал Атос, заворачиваясь в плащ и надевая шляпу, – теперь, когда я вырвал у тебя зубы, гадюк, кусайся, если сможешь! Александр Дюма. Три мушкетера.

P.S. Поэтому мерси, господа, и передайте мой привет господину Н."

Эта ситуация была отражена в Национальном докладе по реализации основ антикоррупционной политики в 2020 году.

Теперь НАПК обратилось в комиссию по вопросам регламента и этики КС относительно Слиденко.

Кроме указанного, судью упрекают за ряд интервью. В одном из них Слиденко признавал, что "формально нарушил закон", но не мог физически внести изменения в декларацию вовремя, потому что находился за границей. В другом – что для судьи "унижение" приходить в НАПК, которое создано "законом "ад хок" и которое "не является конституционным органом".

По мнению НАПК, "такие действия судьи КСУ Игоря Слиденко не имеют характера технической судейской ошибки", а свидетельствуют о ненадлежащем отношении судьи к служебным обязанностям и содержат признаки дисциплинарного проступка, предусмотренного п. 3 ч. 1 ст. 21 закона о КСУ.

На основании ст. 21 закона "О Конституционном Суде Украины" НАПК просит Постоянную комиссию по вопросам регламента и этики КСУ привлечь Игоря Слиденко к дисциплинарной ответственности путем увольнения его с должности судьи КСУ.

НАПК также напоминает, что 8 октября 2020 судья Игорь Слиденко подал заявление об увольнении самостоятельно, однако, КС до сих пор не принял решения по этому заявлению.

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