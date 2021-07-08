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Следующая конференция по вопросам реформ в Украине пройдет в 2022 году в Швейцарии

Четверг, 8 июля 2021, 20:06
Следующая конференция по вопросам реформ в Украине пройдет в 2022 году в Швейцарии

Следующая, пятая конференция по вопросам реформ в Украине пройдет 4-5 июля 2022 года в Лугано, столице швейцарского кантона Тичино.

Об этом сообщил глава министерства иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это будет пятая конференция, хотим отметить достижения и оглянуться назад, а также сделать ее инклюзивной: важно привлекать региональные органы власти, частный сектор, украинских граждан", - сказал он в завершение 4-й конференции в Вильнюсе в четверг.

Глава МИД отметил, что в Швейцарии рады видеть, что международное сообщество вместе с Украиной и хотят также стратегически поддерживать поиск Украиной "своего пути к мирному и стабильному будущему".

Кассис уточнил, что официальная подготовка к конференции начнется с его визита в Киев в октябре этого года.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам 4-й конференции по реформам отметил, что внимание к Украине не снижается. По его словам, уже есть заявки от двух стран на проведение конференции в 2023 году и одна - в 2024 году.

Он указал, что другим важным итогом стало признание того факта, что Украина прошла связанный с пандемией кризис лучше, чем ожидалось международными экспертами, и это связано с проводимыми страной реформами.

Конференция по вопросам реформ в Украине - это ключевое ежегодное международное событие, посвященное экспертному обсуждению прогресса реформ в Украине и их приоритетным целям.

Конференция основана правительством Украины в 2017 году и выступает платформой, объединяющей украинских и иностранных государственных деятелей, топ-бизнесменов, представителей стран ЕС, НАТО, G7 и гражданского общества.

В предыдущие годы конференция проходила в Лондоне, Копенгагене и Торонто.

"Украинская правда" в Threads

Темы: УкраинаШвейцарияреформы
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